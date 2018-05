Blumberg TuS Blumberg stellt den neuen Trainer Frank Berrer vor

Der TuS Bumberg will mit seiner Fußballmannschaft wieder nach oben. Das macht das Vorstandsteam und der neue Trainer Frank Berrer deutlich.

Blumberg (hhr) Im Rahmen einer außerordentlichen Spielersitzung stellten das Vorstandsteam des TuS Blumberg und der neue Trainer Frank Berrer am Sonntag im Clubheim die Perspektiven für die Zukunft der Blumbreger Fußballer vor. "Zunächst gilt es aber die laufende Runde motiviert zu Ende zu spielen. Dies sind wir dem noch aktuellen Trainer Michael Deutschle der in undankbaren Zeiten über zwei Jahre gute Arbeit leistete, einfach schuldig," appellierte der Vorsitzende Marco Hörenz an die Mannschaft.

Aufbruchstimmung

Dank der Verpflichtung des renommierten Trainers Frank Berrer ist beim TuS Blumberg für die Saison 2018/19 eine deutliche Aufbruchsstimmung zu verspüren. Für den Trainingsstart am 17. Juli haben jetzt schon insgesamt dreißig Aktive inklusive externer Neuzugänge und Spieler aus der eigenen Jugend zugesagt.

Disziplin und Verlässlichkeit an oberster Stelle

Der neue Trainer Frank Berrer stellt Disziplin und Verlässlichkeit an oberste Stelle. Er sieht seine Aufgabe beim TuS Blumberg über mehrere Jahre als langfristiges Projekt. "In den kommenden Jahren kann der TuS Blumberg von der A- bis zur C-Jugend auf viele Nachwuchstalente bauen. Diese sollen Schritt für Schritt integriert werden," sagt der neue Coach. Er führt mit den Spielern jetzt schon viele Gespräche und bringt ihnen seine Vorstellungen näher.

Nachhaltigkeit und Spaß