Blumberg Theaterstück des FC Riedöschingen begeistert

Spaß mit ausgebufften Senioren: Viel kriminelle Energie sorgt für Lachgarantie.

Die Krimikomödie "Vier Rentner für ein Halleluja" in drei Akten ließ am Nachmittag und Abend kein Auge der Zuschauer trocken und zeigte höchst amüsant den turbulenten Rentneralltag einer ausgebufften Senioren-WG.

Vier Rentner wollen nicht ins Seniorenheim. Sie kaufen ein altes Haus und schließen sich zu einer Wohngemeinschaft zusammen. Die Charaktere sorgen für Reibereien: Rentner August Stein (Andreas Metzger) mit seiner Vorliebe für seine alte Heimat begrüßt jeden Tag mit der DDR-Hymne, was Johann Witz (Arthur Effinger), der als Schwerenöter keine Scheu vor jungen Damen zeigt, regelmäßig aus dem Bett bringt. Lotte Bröckel (Elke Frank) pocht auf die Einhaltung der Statuten mit Frühstücks- und Einkaufsdienst, während Käthe Hase (Kordula Alt) vor nichts zurückschreckt und für die eine oder andere Finanzspritze im Haushalt sorgt. Es gehört zur Tagesordnung, dass Rechnungen und Mahnbescheide ungeöffnet in der Schublade verschwinden. Da der Kredit an Weihnachten fällig wird, steht Sparkassendirektorin Klothilde Zocke (Silvia Pfeifer) regelmäßig auf der Matte und droht den Senioren mit dem Verkauf ihrer Bleibe. Guter Rat ist daher teuer, um schnellstens an Geld zu kommen und Haus und Hof zu retten.

Als im Opferstock Geld fehlt und auch noch eine Bank ausgeraubt wird, statten auch Pfarrer Albert (Domenik Weber) und Polizeianwärterin Veronika Hase (Corinna Hornung) den Senioren einen Besuch ab. Richtig Fahrt nimmt das Rentnerleben auf, als die Vier unwissend dem Bankräuber Ede Steinbeisser (Jens Deschle) als Untermieter Unterschlupf gewähren, auch wenn die Putzhilfe Vladira (Christine Kullmann) dabei kein gutes Gefühl hat.

Knüppeldick trifft es August Stein, der im Kindergarten des Leiters Heinz-Udo Zocke (Jonas Rothermund) als Nikolaus auftritt, als er aufgrund einer Verwechslung des Banküberfalls bezichtigt und verprügelt wird, da der Bankräuber ebenfalls als Nikolaus verkleidet war.

Als jedoch zwei Nikolauskostüme in der Wohnung auftauchen, wird den Oldies schnell klar, dass sie einen Räuber beherbergen. Ehe sich dieser mit der Beute aus dem Staub machen kann, zwacken sich die Rentner einen Teil des Geldes für sich ab. Seine Tatwaffe tauschen sie gegen eine Wasserspritzpistole und sein turbulenter Fluchtversuch endet mit einer Festnahme. Die Hausdurchsuchung bleibt erfolglos.

Da die als gestohlen gemeldete Summe jedoch nicht mit der Höhe der Beute des Banküberfalls übereinstimmt, kommen die Rentner der Bankdirektorin auf die Schliche, die selbst Geld unterschlagen hat und erpressen sie, indem sie dicht halten und dafür im Haus bleiben können. Als Polizistin Veronika Hase den von den Rentnern einbehaltenen Geldsegen findet, drückt sie beide Augen zu und die WG kann erleichtert aufatmen.

Die Akteure

Das Theater des FC Riedöschingen findet seit 1979 statt. Darsteller: August Stein – Andreas Metzger (seit 15 Jahren dabei), Johann Witz – Arthur Effinger (13), Lothe Bröckel – Elke Frank (32), Käthe Hase – Kordula Alt (20), Veronik Hase – Corinna Hornung (14), Vladira – Christine Kullmann (7), Klothilde Zocke – Silvia Pfeifer (12), Heinz-Udo – Jonas Rothermund (10), Pastor Albert – Domenik Weber (2), Ede Steinbeisser – Jens Deschle (4). Souffleure: Laura Pfeifer (2), Stefan Fluk (5). Regie: Ottmar Keller (31). Technik: Ralf Hahn (31). Maske: Friseurteam Haargenau (18) – Jutta Keller, Ramona Hurrle.