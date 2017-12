Riedböhringen Theatergruppe des MGV Riedböhringen zeigt köstliche Komödie

Das Weihnachtstheater des MGV "Frohsinn" Riedböhringen begeisterte auch dieses Jahr. Die Laienschauspieler überzeugten in einem kuriosen Zweiakter mit einem Bankräuber und einem Gärtner

Riedböhringen – Die Theatergruppe des Männergesangvereins „Frohsinn“ Riedböhringen sorgte beim Weihnachtstheater mit spielerischer Leistung und witzigen Dialogen für beste Unterhaltung.

Der Männergesangverein eröffnete den Abend mit einigen Liedern unter der Leitung von Thomas Wölfle. Dann öffnete sich der Vorhang für die Komödie in zwei Akten „Ente gut – alles gut“.

Im Hause der Familie Weiler herrscht große Aufregung. Sohn Sebastian Weiler (Patrick Müller) soll bei einer Profifußballmannschaft unter Vertrag genommen werden. Dazu werden die Präsidentin Doris Büchler (Sarah Greif) und der Trainer Alexander Baranek (Simon Münzer) des zukünftigen Vereins erwartet. Juliane Weiler (Stephanie Scheuer), Mutter der gut betuchten Konsulfamilie, erwartet zudem eine Urlaubsvertretung für ihr türkisches Dienstmädchen Mahire (Judith Klein).

In dieses Warten kommt Polizeiobermeisterin Jana Blohm (Lisa Leber) geplatzt. Als Freundin von Sebastian warnt sie die Familie und deren Bediensteten Butler Franz (Bernhard Baumann) und Gärtner Paul (Michael Greif) vor einem flüchtigen Bankräuberduo, das gerade eben die örtliche Sparkasse überfallen hat und noch auf der Flucht ist. Ihr Rat, alle Türen abzuschließen, wird zu spät angenommen, nämlich erst, als das Bankräuberpärchen Bianca und Tom (Laura Winterhalter und Lukas Andräß) bereits über die Terassentür eingeschlichen sind.

Das Durcheinander nimmt seinen Lauf. Bianca wird für die Urlaubsvertetung des Dienstmädchens gehalten. Die Präsidentin mit ihrem Geldkoffer und der Trainer mit seinem Feuerzeug in Pistolform werden für Bankräuber gehalten. Bankräuber Tom dagegen wird einmal für den Trainer, ein anderes Mal für einen verdeckten Ermittler und wieder ein anderes Mal für einen Polizisten gehalten.

Der Trainer will den Gärtner unter Vertrag nehmen, der gerade im Sporttrikot von Sebastian unterwegs ist, die Präsidentin sieht im Gärtner den Bankräuber, der mit einer großen Gartenschere bewaffnet ist. Keiner blickt mehr durch, bis am Schluss alle miteinander im Zimmer sind. Als langsam Licht in dieses Chaos kommt, wollen die Bankräuber Geiseln nehmen. Am Ende nimmt das Dienstmädchen Mahire eine tiefgefrorene Ente und schlägt damit Räuber Tom zu Boden. Daraufhin bekommt Bianca einen Nervenzusammenbruch und gesteht.

Die Akteure waren voll in ihrem Element. Stephie Scheuer glänzte in ihrer Rolle als hysterische Quaselstrippe. Bernhard Baumann als Butler war der Kontrast mit seiner ruhigen Art und trockenem Humor. Laura Winterhalter als gewieften und Lukas Andräß als trotteligen Bankräuber überzeugten in ihren Rollen. Sarah Greif und Simon Münzer waren ebenfalls ein ungleiches Paar und sorgten damit ebenfalls für Lacher. Michael Greif schlüpfte für seine Rolle in verschiedene Outfits. Überzeugend spielte Patrick Müller den angehenden Fußballprofi und Lisa Leber würzte ihre Rolle gekonnt mit schwäbischem Dialekt. Judith Klein verleihte ihrer Rolle den nötigen Schliff mit türkischem Akzent und Fehlübersetzungen. Die Rollen waren bestens verteilt und wurden hervorragend umgesetzt, ein Garant für eine gelungene Theateraufführung.

Die Akteure:

Patrick Müller spielte als Sebastian Weiler; Stephanie Scheuer als Mutter von Sebastian, Juliane Weiler; Lisa Leber als Polizeiobermeisterin und Freundin von Sebastian; Sarah Greif als die Vereinspräsidentin Doris Blücher; Simon Münzer als Alexander Baranek, der Fußballtrainer; Laura Winterhalter als Bankräuberin Bianca; Lukas Andräß als Bankräuber Tom; Bernhard Baumann als Butler Franz, Judith Klein als das türkische Dienstmädchen und Michael Greif als Gärtner Paul. Regie führten Michaela Steffen und Gerhard Fricker. Die Maske machte Jana Kemmerling. Die Technik hatte Helmut Steffen unter sich. Das Bühnenbild gestalteten Renate Hewer und Petra Meister. (bgr)