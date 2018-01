Hondingen Sternsinger in der Seelsorgeeinheit Blumberg ausgesandt

Im Raum Blumberg wurden jetzt die Sternsinger ausgesandt

Hondingen (pat) Mit einem festlichen Gottesdienst feierte die Pfarrgemeinde St. Martin Hondingen die Heiligen Drei Könige. Pfarrer Karlheinz Brandl zelebrierte zusammen mit den Sternsingern die Messe, begleitet von Birgit Greif an der Orgel. Am Ende der Feier segnete Pfarrer Brandl noch Weihrauch, Dreikönigswasser, Salz und Kreide. Nach dem Gottesdienst wurden die Sternsinger feierlich entsandt. In drei Gruppen bringen sie in Hondingen den Segen in die Häuser und bitten um Spenden. Damit gehören sie zu den rund 500 000 Sternsingern, die in diesen Tagen bundesweit von Haus zu Haus ziehen um Geld für die Aktion „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit“ Geld zu sammeln. Unser Bild zeigt von links: Alina Fluck, Hanna Fluck, Louisa Fetscher, Elisabeth Fetscher, Miriam Gehringer, Jakob Martin, Maren Martin, Elias Gehringer. Bild: Patrick Bäurer