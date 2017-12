Blumberg Stadtkapelle Blumberg überrascht vor Weihnachten mit Flashmob im Einkaufsmarkt

Eine gelungene Überraschung mitten im weihnachtlichen Einkaufstrubel war der Flashmob der Stadtkapelle Blumberg am Samstagvormittag im Edeka-Markt Schlesiger in Blumberg.

Die Stadtkapelle Blumberg überraschte am Tag vor Heiligabend mit einem musikalischen Flashmob im Edeka-Markt Schlesiger.

Da es sich bei dem aus dem Englischen stammenden Begriff Flashmob um eine blitzartige, scheinbar spontane Zusammenkunft einer Menschenmenge handelt, die gemeinsam etwas Ungewöhnliches unternimmt, hatten sich die mehr als 40 Musiker mit ihrem Dirigenten Michael Jerg geschickt als normale Einkäufer getarnt in den Markt geschlichen. Plötzlich strömten sie hinter verschiedenen Regalen hervor, versammelten sich um die Kühltheken und zückten ihre Instrumente unter den Jacken hervor, um die Einkaufskunden mit einem kleinen Weihnachtsvorspiel zu erfreuen. Diese staunten, als auf einmal leises Getrommel im Markt ertönte und sie beim Stück "Highland Cathedral" bald eine der bekanntesten Dudelsackmelodien weltweit erkannten.

Wer soeben noch hektisch und gestresst durch den Laden geeilt war, um die letzten Besorgungen für die Festtage zu machen, hielt inne, lauschte den besinnlichen Klängen und kam somit mitten im Alltag für einen Moment zur Ruhe. Anschließend intonierte die Kapelle einen Tag vor Heiligabend natürlich auch ein paar traditionelle Weihnachtslieder. Die Musiker setzten ihre Weihnachtsmützen auf und spielten bekannte Melodien, um die Besucher einmal nicht durch die sonst weitläufig üblichen Weihnachtshits aus der Konserve auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Die Zuhörer freuten sich über diese willkommene Abwechslung und belohnten die Aktion mit Applaus.

Die Stadtkapelle Blumberg ist bekannt für kreative Ideen und Konzertformate, was sie unter anderem bei einem Familienkonzert oder dem Jubiläumskonzert in der Eichbergsporthalle schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Mit ihrem Flashmob ist der Kapelle um ihre Vorsitzende Angelika Sedlak wieder einmal mehr eine Überraschung gelungen. Marktinhaber Karsten Schlesiger war von der Idee gleich begeistert und freute sich über die erfolgreiche Umsetzung in seinem Geschäft. Er bedankte sich bei den Musikern mit einer Runde Glühwein.