Blumberg Stadtbibliothek Blumberg kürt Lesekönige

Die Stadtbibliothek Blumberg kürte vor Weihnachten die neuen Lesewürmerkönige: Es sind Züleyha Özdemir und Muhammed Altuntas

In der Blumberger Stadtbibliothek wurde vor den Weihnachtsferien die Lesewürmekönige mit Büchern ausgezeichnet. Züleyha Özdemir war 16 Mal beim Lesen dabei, sie wurde Königin. Lesewürmerkönig wurde Muhammed Altuntas mit 15 Teilnahmen. Derzeit hat die Stadtbibliothek drei ehrenamtliche Vorlesepaten, Cordula Fengel, Karin Eichler und Michael Stahl. Durchscnittlich zwölf Kinder nehmen an den Vorlesestunden teil. In den Schujlferien gibt es keine Vorlesestunde, die nächste Stunde ist am 11. Januar. Unser Bild zeigt links die ehrenamtliche Vorleserin Cordula Fengel, Züleyha Özdemir, Muhammed Altuntas und Evelyn Zach vom Bibliotheksteam. Bild: Reiner Baltzer