Blumberg Stadt Blumberg warnt bei Bürgerbroschüre vor Anzeigenhaien

Bei der Neuauflage der Blumberger Bürgerbroschüre gibt es offenbar Ärger durch einen nicht autorisierten Verlag.

Blumberg – Die Stadtverwaltung warnt die Bevölkerung, dass ein Verlag für Mediengestaltung aus Düsseldorf in Blumberg versucht, Anzeigen für eine neue Bürgerbroschüre zu akquirieren. Es würden diesbezüglich auch Unterlagen per Fax an die Betriebe versandt. Bei dem Verlag aus Düsseldorf handle es sich um einen Täuschungsversuch. Die Stadtverwaltung möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die neue Bürgerbroschüre nur mit dem Verlag Infoprint – Ralf Flückiger auflegt wird. Ralf Flückiger habe von der Stadt eine schriftliche Erklärung, welche er bei den Kunden vorzeigt.