Blumberg Stadt Blumberg verkauft Bauhofgelände für Mietwohnungen

Der Blumberger Gemeinderat hat das bisherige Gelände von Bauhof und Wasserwerk in der Vogtgasse an einen Investor verkauft, dort sollen Mietwohnungen entstehen.

Der Gemeinderat habe das alte Gelände von Bauhof und Wasserwerk am Donnerstag an einen Investor verkauft, teilte Bürgermeister Markus Keller am Freitag auf der CDU-Generalversammlung mit. Dort soll ein neues Gebäude mit 22 Mietwohnungen zwischen 45 und 95 Quadratmetern entstehen.