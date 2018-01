Blumberg Seppelwaldverein Riedöschingentut viel Gutes

Der Seppelwaldverein Riedöschingen geht mit seinem bewährten Führungsteam ins neue Jahr. Auf der Generalversammlung am Sonntag im Rathaus Riedöschingen wurden alle Vorstandsmitglieder wieder gewählt

Riedöschingen – In Rekordzeit hielt der kleine, aber agile Seppelwaldverein in Riedöschingen um den Vorsitzenden Mathias Nemsch mit 13 aktiven Mitgliedern und fünf Seppelkindern seine Hauptversammlung ab, und das trotz Neuwahlen. In weniger als einer Stunde waren am Sonntag im Rathaus alle Vorhaben behandelt.