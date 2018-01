Blumberg Schweizer Atomendlager in Grenznähe

Schweizer Atomendlager in Grenznähe

Über die Standortsuche für ein Atomendlager in der Schweiz informierte das Schweizer Bundesamt für Energie in Hohentengen. Die deutschen Politiker und Besucher aus Blumberg fordern eine gleichberechtigte Beteiligung

Blumberg – Ein Schweizer Atomendlager in Grenznähe scheint näherzurücken. Mit gemischten Gefühlen kamen Bürger aus Blumberg und dem Schwarzwald-Baar-Kreis am Dienstagabend von einer Informationsveranstaltung des Schweizer Bundesamtes für Energie in Hohentengen bei Waldshut zurück. Der Schwarzwald-Baar-Kreis hatte von Blumberg aus einen kostenlosen Bustransport angeboten, den 21 Interessierte wahrnahmen.