Blumberg Schwebende Lok ist ein echtes Schauspiel

Die Heimkehr der V 36-Diesellok nach Blumberg ist ein echtes Spektakel für Eisenbahnromantiker. Wir waren dabei.

Blumberg – Eine 44-Tonnen schwere Lok an zwei Schwerlastkranhaken schwebend, um die massive Last von einem Lastagen auf die Schienen zu heben – solch ein Spektakel gab es am Donnerstag in Zollhaus zu bewundern. Grund war die Anlieferung der V 36-Diesellok, die nach einjähriger Reparatur wieder aus der Wiesbadener Werkstatt angeliefert wurde. Trotz der massiven Last arbeiteten die Beteiligten routiniert und millimetergenau, sodass das schwarze Ungetüm nach rund eineinhalb Stunden wieder sicher auf Schienen stand. Die Kosten des Werkstattaufenthalts, bei dem Motor und Getriebe der Lok umfangreich gewartet wurden, betragen inklusive des großen Logistikaufwands laut Sauschwänzlebahn-Geschäftsführer Christian Brinkmann rund 100 000 Euro. In Betrieb geht die Lok mit der Saisoneröffnung im April, sie wird schwerpunktmäßig als „Wanderzug“ eingesetzt. Nach Zollhaus transportiert wurde die V36-Lok mit einem Schwertransporter, der zwei Nächte von Wiesbaden nach Blumberg benötigte. Nach dem Aufsetzen wurde die Lok ins Bahnbetriebswerk nach Fützen gefahren. Dank einmaliger Sondergenehmigung durfte sie den eigentlich wegen der Mopsfledermaus gesperrten Achdorfer Tunnel durchfahren. sig/Bild: Roland Sigwart