vor 29 Minuten Bernhard Lutz Blumberg Schwarzwaldhof in Blumberg erwirtschaftet Rekordumsatz

Das Wurst- und Fleischwarenunternehmen Schwarzwaldhof in Blumberg ist jetzt unter den Top 100 in Deutschland. Geplant sind weitere Investitionen in Millionenhöhe, der Standort Blumberg wird weiter ausgebaut.