Blumberg Schulzentrum bleibt für Blumberg Schwerpunkt

Bürgermeistre Markus Keller brachte den Haushaltsentwurf 2018 in den Gemeinderat ein. Der Haushalt ist nun ressourcenorientiert, die Stadt stellt die Haushaltsführung von der Kameralistik auf das neue kommunale Haushaltsrecht, kurz Doppik genannt, um.

Blumberg – Für die Blumberger Kämmerei beginnt nach Jahrzehnten der klassischen Haushaltsführung eine neue Epoche, sagte Bürgermeister Markus Keller, als er am Donnerstag den städtischen Haushaltsentwurf 2018 im Gemeinderat einbrachte. Die Haushaltsführung wechselt von der Kameralistik auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, die Doppik, so Keller. Das vom Landtag 2009 beschlossene Gesetz trat 2010 in Kraft, danach müssen alle Kommunen bis zum Jahr 2020 ihre Haushaltsführung für den Kernhaushalt auf Doppik umstellen.

Das neue Kommunale Haushalts - und Rechnungswesen, basiere im Wesentlichen auf diesen drei Komponenten: Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt sowie die Vermögensrechnung/Bilanz.

Die Vermögensrechnung als dritte Komponente wird als Bilanz ausgewiesen. "Die Bilanz werden wir nachliefern", versprach Bürgermeister Keller, "es dürfte spannend werden, über wie viel Vermögen die Stadt Blumberg verfügt." Rückblick auf das Jahr 2016 Trotz eines großen Programms wurden dem Vermögenshaushalt 4,357 Millionen Euro zugeführt, berichtete Bürgermeister Keller. Statt der geplanten Entnahme aus der Rücklage von 2,439 Millionen Euro wurden ihr 921 000 Euro zugeführt, was einer Verbesserung um 3,36 Millionen Euro entspreche. Bei der mit 3,8 Millionen Euro kalkulierten Gewerbesteuer sprudelten 4,5 Millionen Euro. Ein Plus, so Keller, gab es auch bei der Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, den Schlüsselzuweisungen und der Vergnügungssteuer.

Schwerpunkte bleiben für Keller neben der Hallensanierung und dem Wohnungsbau die Schulentwicklung, hier hätten sie bei einem Gespräch mit den Schulleitern und Schulsozialarbeitern auf ein gutes pädagisches Raumkonzept geeinigt. Im März will Keller es in den Gemeinderat bringen und im April oder Mai den Architektenwettbewerb ausschreiben. Kellers Schlusswort: Der erste doppische Haushalt heißt Neuland für alle Beteiligten. Er biete die Chance, durch Umstellung politisch die Weichen für die nächste Generation zu stellen. Ziel für die Haushaltsberatungen sei es, generationengerecht zu entscheiden und trotzdem notwendige Zukunftsinvestitionen zu realisieren.

Die Termine

Der Haushaltsentwurf ist nun bei den Stadträten. Am 1. Februar haben alle Stadträte die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Beraten wird der Entwurf nach Fastnacht am 20. und 22. Februar, die Verabschiedung ist für den 8. März vorgesehen. (blu)