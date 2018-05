Blumberg-Fützen Schulwettbewerb: Bücherzelle soll das Lesen fördern

Dritt- und Viertklässler der Grundschule Fützen wollen eine Bücherzelle einrichten. Lehrkräfte, Eltern und Ortschaftsrat sind mit im Boot.

Fützen – Die Grundschule in Fützen führt für die Klassen drei und vier seit Jahren Projekttage durch und hat sich bereits 2016 am Schulwettbewerb der Sparkasse Schwarzwald-Baar und des SÜDKURIER beteiligt und dabei mit einem fünften Platz 500 Euro gewonnen. In diesem Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen, die gemeinsam unterrichtet werden, zusammen mit den Lehrern und Eltern erneut für den Wettbewerb beworben. Im Juni dieses Jahres bilden die beiden Klassen unter der Leitung der Lehrerinnen und Lehrer und des Elternbeirats fünf Projektgruppen.

Eine Projektgruppe werde sich mit dem Thema Lesen beschäftigen, war von der Klassenlehrerin Sophia Schumacher zu hören. Mit im Boot ist die Elternbeiratsvorsitzende Jennifer Nagel mit den Eltern, die bei der Organisation eine wesentliche Rolle spielen. „Wir wollen die Idee, in Fützen eine Bücherzelle einzurichten, in die Tat umsetzen. Schülerinnen und Schüler, Eltern und die beiden Lehrerinnen der Grundschule sowie Schulleiterin Angelika Sitte werden das Projekt in jeder Weise unterstützen“, machte die Klassenlehrerin deutlich.

Die Beteiligten werden in Absprache mit Ortsvorsteher und Ortschaftsrat eine sogenannte Lesezelle einrichten. Dabei sollen gebrauchte Bücher jeglicher Art, also für kleine und große Kinder, für die Bewohner Fützens, angeschafft. Diese werden in einer ehemaligen Telefonzelle ihren Platz finden. In der Zelle errichtet die Projektgruppe drei Abteilungen. Der untere Bereich ist für Bücher der Kleinkinder vorgesehen, der mittlere für Schulkinder und der obere Teil für die Erwachsenenliteratur. Die Leseratten leihen sich die Bücher aus und stellen diese später wieder in ihre Fächer zurück. Der Kreislauf kann von neuem beginnen. „Wir wollen den Einwohnern aus Fützen die Möglichkeit schaffen, sich im Ort schnell mit kostenlosem Lesestoff zu versorgen“, sagte Sophia Schumacher bei einem Gespräch. Insgesamt sei es ihnen ein Anliegen und ein Ziel, die Freude am Lesen in jeder Weise zu fördern, ein Teamwork an den Projekttagen im Juni zu entwickeln, den Klassenzusammenhalt zu stärken und das Verantwortungsbewusstsein der Schulkinder zu schärfen.

Die Schule hat sich bereits um eine ausgesonderte Telefonzelle bemüht und ist fündig geworden. Rechtzeitig zu den Projekttagen wird sie zu einem angemessenen Preis angeliefert. Die Zelle wird im Bereich des Rathauses/Schule aufgestellt. Die Klasse 3/4 übernimmt zusammen mit der Klassenlehrerin die Betreuung der Bücherzelle. Die Kinder sorgen unter Anleitung für Sauberkeit und Ordnung und eine regelmäßige Kontrolle. Die Patenschaft beinhaltet zudem das Auswechseln der Bücher. Die Kinder kümmern sich um die Beschaffung der Literatur aus vielen Bereichen. Der Finanzbedarf liegt im Bereich von 1000 Euro.

Die Schule

Schon im Jahre 1594 wurden während der Wintermonate Kinder im Alter zwischen dem siebten und 13. Lebensjahr von Mönchen unterrichtet. Dabei spielte das landwirtschaftlich geprägte Dorf eine Rolle. Um 1700 wurde die Schulpflicht eingeführt, ein Schulhaus wurde gebaut. Die Schule wurde 1902 zusammen mit dem Rathaus umgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schulgebäude erneuert, es wird heute noch genutzt. Derzeit werden in der Grundschule Fützen 29 Kinder von zwei Lehrkräften in zwei Klassen unterrichtet. Kommissarische Schulleiterin ist Angelika Sitte, die neben der Schule in Fützen noch zwei weitere Grundschulen zu betreuen hat. (bal)