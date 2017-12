Blumberg Schützlinge der Musikschule Blumberg zeigen ihre Fortschritte

Das traditionelle Vorspiel der Blumberger Musikschule bewies einmal mehr die Fortschritte der Musikschüler. Die konzertante Stunde vor Weihnachtlichen fand in der Blumberger Scheffelschulaula statt.

Fest eingebunden in das pädagogische Konzept der Musikschule Blumberg sind die Schülervorspiele die zum Teil klassenübergreifend regelmäßig stattfinden. So wurde das letzte diesjährige Vorspiel von der Flötenklasse von Astrid Heider und den Saxophonisten von Musikschulleiter Michael Jerg gestaltet. Ein sehr abwechslungsreiches musikalisches Programm macht den Reiz dieser Vorspiele aus, denn die Schüler spielen in Gruppen, zusammen mit dem Lehrer oder auch als Solisten vor.

Pastorale als Einstimmung

So stimmte mit dem "Pastorale " aus dem Weihnachtskonzert von Corelli ein Quartett auf die kommenden Feiertage ein, und mit "Es wird scho glei dumpa" folgte ein inniges Wiegenlied aus Tirol. Variantenreich gab es internationale Lobgesänge auf den vielgestaltigen weihnachtlichen Gabenbringer wie "Lieber guter Nikolaus" und "Santa Claus is coming to town." Da war natürlich "Rudolf mit der roten Nase" nicht weit und stapfte vor dem Schlitten her. Anfängerstücke aus dem Schulwerk wurden sicher und selbstwusst wie "Der kleine Mond" solistisch ganz allein auf der großen Aulabühne interpretiert und nur mit dem Blick auf die Finger des mitspielenden Lehrers, also ohne Noten, erklang das bekannte "Au Clair de la Lune". Beliebt bei den jungen Musikern sind Werke zeitgenössischer Musikliteratur. Da hieß es "Mama Mia" und der "Rosarote Panther" trieb seine musikalischen Kapriolen temperamentvoll auf dem Saxophon.

Einfühlsam spielte ein Querflötenduo " Catch a falling star": Wie immer kamen Jazz und Klassik bei dieser musikalischen Stunde nicht zu kurz und einige Schüler nutzen diese Möglichkeit quasi als Generalprobe für ihre Teilnahme am kommenden Musik -Wettbewerb "Jugend musiziert" und stellten mit Klavierbegleitung anspruchsvolle Werke aus dem Silberrepertoire vor. Es spielten: Sabine Schmieder, Jasmin Weber,Jule Schmid, Leonie, Thilo und Louisa Seeger, Lotta Zier, Lennard Bader, Kim Fricker, Emma Maier, Nevio Celar, Vianne Bader, Maras und Naemi Sausen, Katharina Kuntz, Gioia Wilhelm, Celina Zepf, J onas Schuster, Alina Hamburger, Hannes Scheu, Jule Zier, Felix Andräß, Eric Schreiber und Sarah Schmidt. Dazu mit Yara Reichle und Annemie Umbscheiden zwei Schülerinnen die sich bei "Jugend musiziert" beteiligen werden.