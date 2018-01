Blumberg/Riedöschingen Salutschüsse in Blumberg und Riedöschingen

Schützen widmen Monate Bürgern und Einrichtungen. Dorfkanoniere begrüßen laustark das neue Jahr.

Mit Donnerhall begrüßten gestern die Blumberger Schützen vor über 100 Zuschauern auf dem ehemaligen Lauffenmühle Areal das neue Jahr. Oberschützenmeister Jörg Spada widmete nach den Neujahrsgrüßen die jeweiligen Monate des Jahres 2018 den verschiedenen Blumberger Einrichtungen, den Bürgern auf allen Ebenen. Der Januar steht für die Stadt Blumberg und allen Ortsteilen. Der Februar wird Bürgermeister Markus Keller und seiner Familie gewidmet. Der März gilt allen Einwohnern, die nachfolgenden Monate dem DRK, der freiwilligen Feuerwehr, der Sozialstation und der Arbeiterwohlfahrt. Das Wutachhexen-Jubiläum gehört zum Monat August, 60 Jahre Fanfarenzug zum September, das 40. Straßenfest zum Oktober. Der November ist dem Jubiläum der Riedwächter Narrenzunft gewidmet und wie jedes Jahr gehört der Dezember der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und Kanoniere. Mit einbezogen sind die Kanoniere der Schützengesellschaft, Norbert Berger und Michael Wenzel, der Trommler Ingo Zimmermann und der Kommandant Andreas Werner, die zuständig für den Kanonendonner sind. Aus zwei Kanonen, darunter eine städtische und eine vereinseigene Kanone, wurde gefeuert.

Das alljährliche Spektakel wird bereits seit Jahrzehnten in Blumberg durchgeführt. Die Blumberger Zuschauer wollen die Veranstaltung nicht missen. Mit einem Schluck aus den Bechern wünschten sich die Zuschauer Glück für 2018 und beendeten ebenfalls mit allen guten Wünschen und einen weiteren Schluck die Veranstaltung.

Bereits zum 21. Mal jährte sich die traditionelle Zusammenkunft der Dorf- und Vereinsgemeinschaft am Neujahrstag in Riedöschingen. Dorfkanonier Dieter Haug und Vater Siegfried feuerten für jeden Monat einen lautstarken Salutschuss aus der Kanone ab, woraufhin die Vereinsvertreter jeweils ihre Gedanken und guten Wünsche überbrachten. Zum Auftakt begrüßte Ortsvorsteher Robert Schey für den Monat Januar eine stattliche Besucherschar, bevor Ingfried Rothermund vom Narrenverein den Anwesenden riet, die Zeit jetzt und hier zu genießen, da man morgen heute nicht mehr nachholen könne. Humorvoll ging es im Monat März beim Seppelwaldverein weiter, für den Thomas Zeller ein Gedicht über die Zitronen vortrug. Alexandra Hilbert von den Landfrauen bekräftigte, wie rasend schnell die Zeit verging und ein neues Jahr beginnt, obwohl das alte noch für Monate gereicht hätte. Im Sinne der Pfarrerin und Autorin Christa Spilling-Nöker gab Maria Hauptvogel von der Kfd den Anwesenden im Mai mit auf den Weg, jeden Augenblick als erfüllte Lebenszeit zu genießen. Mathias Schey vom FC bedankte sich für die großartige Unterstützung beim Bachfest und Aufstieg in die Bezirksliga und trug ein Gedicht über ein Gläschen Sekt vor.

Neben der Begrüßung der neuen Riedöschinger Bürger informierte Robert Schey im Juli über die anstehenden Termine wie die erste Gmond am 15. Januar und das Isidori-Dorffest vom 14. bis 16. Juli im Pfarrgarten. Andreas Sauter von der Trachtengruppe hoffte für 2018, dass nicht das Ich im Mittelpunkt stehe, sondern mehr Wir gelebt werde, bevor Ali Nizam für den TTC im September mit einer etwas anderen Sicht auf das vergangene Jahr blickte. Die Feuerwehr mit Kommandant Jürgen Scheyer trug das Gedicht "Ein bisschen mehr Frieden" vor und Thomas Zeller vom Kirchenchor sorgte mit seinen humorvollen Bauernregeln von Alfred Heizmann für schmunzelnde Gesichter. Der Musikverein machte mit einem irischen Segensspruch im Monat Dezember den Abschluss, woraufhin sich die Besucher beim anschließenden Imbiss und Umtrunk der Ortsverwaltung stärkten und in geselliger Runde austauschten.

Neujahrssalut

Kanonendonner und Pulverdampf zum neuen Jahr: Das Neujahrssalutschießen hat in Blumberg Tradition. Bereits vor Jahrzehnten begann die Blumberger Schützengesellschaft mit dieser alljährlichen Veranstaltung. Zuerst auf dem Weg zum Buchberg am alten Schützenhaus "Zum alten Franz". Wegen der Unruhe im Wald verlegten die Schützen den Kanonendonner in die Stadt. Jetzt seit einigen Jahren auf das Gelände am Ärztehaus. (bal)