Blumberg SÜDKURIER Blumberg lädt zur Exkursion mit Friedrich Kretzschmar an den Buchberg ein

SÜDKURIER Blumberg lädt zur Exkursion mit Friedrich Kretzschmar an den Buchberg ein

Die Leser des SÜDKURIER können am Samstag, 9. Juni, aus erster Hand erfahren, welche Pflegemaßnahmen der Naturschutz am Buchberg bei Blumberg durchführt und warum. Friedrich Kretzschmar von der Höheren Naturschutzbehörde leitet eine Exkursion.

Blumberg – Die schöne Landschaft zählt zu den großen Gütern der Blumberger Gemarkung. Ob vom Eichberg, vom Buchberg oder vom Hohen Randen, das Bild ist ähnlich: Natur, so weit das Auge reicht, Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, Rückzugsraum auch für bedrohte Tiere, darunter selten gewordene Schmetterlingsarten. Blumberg, das betonte Friedrich Kretzschmar, sei bei den bedrohten Schmetterlingsarten "einer der Hotspots" im Regierungsbezirk Freiburg, und hier lebe unter anderem der Gelbringfalter. Er will deshalb auch versuchen, zur Exkursion einen Schmetterlingsspezialisten mitzubringen, der die Situation ganz genau schildern könnte.

Ohne Pflegemaßnahmen wäre die Artenvielfalt allerdings bedroht, weil die Landschaft zuwuchern würde. Ein exponiertes Gebiet mit Pflegemaßnahmen ist der Buchberg-Südhang bei Blumberg, der zudem durch verschiedene Wanderwege wie den Schluchtensteig oder den Sauschwänzleweg stark frequentiert ist. Auf der Exkursion will Friedrich Kretzschmar zeigen, was man gemacht hat und warum man es so gemacht hat.

Um dieses Gebiet geht es bei einer Exkursion, die die SÜDKURIER-Redaktion Blumberg mit dem Naturschutz-Spezialisten Friedrich Kretzschmar seinen Leserinnen und Lesern anbietet. Am Samstag, 9. Juni, führt Kretzschmar, seines Zeichens stellvertretender Referatsleiter beim Regierungspräsidium Freiburg und einer der führenden Köpfe der Höheren Naturschutzbehörde, die Leser speziell durch den Buchberg-Südhang.

Ausgangspunkt ist die Ottilienhöhe. Hier, am sogenannten "Kleinen Buchberg" führen der Sauschwänzleweg und der Schluchtensteig vorbei, von hier aus weitet sich der Blick die Landschaft blättert sich über das breite Tal wie ein Bilderbuch auf und steigt über mehrere Hügel dann hinauf zum Hohen Randen. Dort greifen seit mehreren Jahren Pflegemaßnahmen, zum Beispiel das Herstellen von Lichtwald, wie Kretzschmar sagt in einem aufgeforsteten Wald. So werde etwa eine Erstaufforstungsfläche mit Fichte zu Magerrasen umgewandelt.

Magerrasen: Als Magerrasen bezeichnen die Fachleute "sehr produktionsschwache Standorte", wie Friedrich Kretzschmar es ausdrückt. In diesen Bereichen finde sich eine sehr hohe Tier- und Pflanzendiversität. Heute seien Magerrasen eher selten, weil die meisten Flächen landwirtschaftlich intensiv genutzt würden. Am Buchberg-Südhang habe man noch einen hohen Anteil an Magerrasen, Juni sei eine gute Zeit, weil viele Pflanzen blühen.

Mulchen: Auf den freigestellten Flächen werden die austreibenden Gehölze auf den Stock gesetzt. Eine Maßnahme, die immer wieder für Diskussion sorgt und zu Leserbriefen führt, weil die dahinter stehenden Überlegungen einer breiteren Öffentlichkeit nicht so genau bekannt sind. Einmal im Jahr, immer im Frühjahr, erfolgt nach einem genau festgelegten Pflegeplan auch die Mahd der Magerrasen, die an die dort vorkommenden Schmetterlingsarten und die Vegetation angepasst wird, erläutert Friedrich Kretzschmar.

Die Exkursion des SÜDKURIER mit Friedrich Kretzschmar ist am Samstag, 9. Juni. Treffpunkt ist 10.30 Uhr am Parkplatz beim Sportzentrum Blumberg an der Hauptstraße, die Führung dauert circa drei Stunden, sie führt auch abseits von festen Wegen, gutes Schuhwerk, eine gewisse Grundkondition und ein Vesper sollten mit im Gepäck sein. Anschließend ist noch eine Einkehr vorgesehen, wer auch da mitmöchte, sollte sich anmelden unter blumberg.redaktion@suedkurier.de, Fax 07702/43 88 53-90, Tel. 07702/43 88 53-42 (Montag bis Freitag 12.30 bis 16.30 Uhr).