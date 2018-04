Blumberg Rund 75 Blumberger Grundschüler waren beim Mathemathik-Wettbewerb Känguru dabei, vier erreichten einen Preis

Rund 75 Blumberger Grundschüler nahmen am Mathemathik-Wettbewerb Känguru teil, vier erreichten eine so hohe Punktzahl, dass sie mit einem Preis geehrt wurden, teilt Schulleiter Sven Schuh mit.

Rund 75 Kinder aus den Klassen 3a, 3b, 3c und 4c der Eichberg-Grundschule Blumberg nahmen am Mathematikwettbewerb Känguru teil, bei dem sie schwierigste Rechen- und Knobelaufgaben lösen mussten. Vier Kinder erreichten so viele Punkte, dass sie einen Preis erhielten, teilt Schulleiter Sven Schuh mit. Unser Bild zeigt ganz vorne von links Niklas Koch (3a, 3. Preis), Sophia Fluck (4c, Känguru-T-Shirt für die meisten in Folge richtig gelösten Aufgaben), Selina Iskandar (3c, 2. Preis), Philipp Müller (3a, 2. Preis) und Schulleiter Sven Schuh.