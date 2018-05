Riedböhringen Roswitha Fehrenbach neue Vorsitzende der Landfrauen Riedböhringen

Bei den Landfrauen Riedböhringen gab es einen Wechsel: Roswitha Fehrenbach übernimmt die Führung des Ortsvereins, sie folgt Alexandra Fricker

Harmonisch verlief die Generalversammlung, die von der Vorsitzenden Alexandra Fricker eröffnet wurde. Zu Beginn sang der Landfrauenchor unter der Leitung von Günther Jekel aus Bräunlingen, der seit Oktober mit dem Chor übt. Der Jahresbericht von Roswitha Fehrenbach verdeutlichte, was für ein engagierter Verein die Landfrauen sind. Passend dazu zeigte sie Bilder aus dem Vereinsjahr. Auch Kassiererin Romana Maier konnte ein finanziell positives Ergebnis berichten. Bodo Schreiber vom Ortschaftsrat dankte den Landfrauen und betonte, sie seien ein wesentlicher Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Für ihre Blumenpflege auf der Verkehrsinsel überbrachte er eine Geldspende. Bezirksvertreterin Isabella Olveira-Müller freute sich, dass bei den Riedböhringer Landfrauen alle Altersstufen vorhanden seien. Das sei einfach positiv. Sie stellte sie die Termine des Bezirks vor und leitete die Wahl.

Alle Vorstandsämter waren zu wählen. Die Vorsitzende Alexandra Fricker stellte sich nach drei Jahren Beisitzer, drei Jahren im Vorstandsteam und drei Jahren Vorsitzende nicht mehr zur Wahl. Für sie wurde Schriftführerin Roswitha Fehrenbach gewählt. Für den dadurch frei gewordenen Posten des Schriftführers wurde Katharina Sigwart neu hinzu gewählt. Auch die stellvertretende Vorsitzende Simone Klein trat nicht mehr an. Für dieses Amt wurde Stefanie Martin gewählt. Sie war vorher als Beisitzerin im Vorstand. Dafür wurde Daniela Bausch hinzu gewählt. Die Kassiererin Romana Maier, sowie die Beisitzerinnen Inge Fricker, Yvonne Fricker und Margret Rieber wurden in ihren Ämtern bestätigt und wieder gewählt. Eleonore Winterhalter und Petra Meister wurden ebenfalls wieder als Kassenprüferinnen gewählt.

Alexandra Fricker beendete die Versammlung mit den Worten:“ Ich bin stolz auf euch Landfrauen, ich bin aber auch stolz auf die Riedböhringer Vereinswelt. Wenn wir Frauen zum Beispiel beim Aufbauen des Dorffestes etwas nicht konnten, halfen uns die Männern von anderen Vereinen. So was gibt es nur in Riedböhringen!"