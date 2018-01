Riedböhringen Riedböhringer Schützen Dritte bei der Landesmeisterschaft

Auf der Hauptversammlung des Schützenvereins Riedböhringen berichteten die Verantwortlichen gute Nachrichten. Bei den Landesmeisterschaften erreichte die Mannschaft in der Kategorie Unterhebel /Kleinkaliber Platz drei.

Riedböhringen (bgr) Auf der Hauptversammlung des Schützenvereins Riedböhringen im Gasthaus „Belo More“ berichtete Schriftführer Michael Faiß von diversen Turnieren im Schützenhaus, sowie von gelungenen Festen wie am Fastnachtsfreitag, dem Frühlings- und Dorffest. Sportleiter Alexander Huber hatte ebenfalls positive Ergebnisse. In den Kreisligen A und B konntnen sich die Mannschaften stets in der vorderen Hälfte platzieren. Bei der Landesmeiserschaft erzielten sie sogar den dritten Platz in der Kategorie Unterhebel /Kleinkaliber. Schatzmeister Tobias Bausch beschrieb das Jahr als wirtschaftlich gut, musste es aber wegen größerer Investitionen mit einem Verlust abschließen. Investiert wurde in einen elektronischen Luftgewehrstand, eine neue Heizung und einen neuen Tresor.

Ortsvorsteher Gerhard Fricker bezeichnete die Schützen als soliden Verein, der in den vergangenen Jahren viel investiert habe. Und er dankte den Schützen für ihre Feste, mit denen sie das Dorfleben stets bereicherten. Anschließend führte er die Wahlen durch. Schatzmeister Tobias Bausch und Jugendleiter Samuel Degen traten nicht mehr an. Für sie wurden Patrick Kaltenbach und Philipp Greif gewählt. Die Kassenprüfer Roswitha Maier und Roland Moser wurden in ihren Ämtern per Akklamation bestätigt. Oberschützenmeister Werner Keimer freute sich, dass junge Leute im Verein Verantwortung übernehmen. Er freute sich aber auch, dass er langjährige Mitglieder mit einer Treuenadel auszeichnen konnte. Für 40 Jahre wurden Alfred Bausch, Roswitha Maier und Werner Zülke, für 25 Jahre Dieter Strauß und für zehn Jahre Rebecca Prill und Schützenmeister Dieter Hinz geehrt. Je einen Vereinsteller erhielten Erika Keimer und Roswitha Maier für außerodentlichen Fleiß in den vergangenen Jahren. Die Fleißigsten beim Training wurden ebenfalls geehrt.