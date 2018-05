Blumberg Riedböhringer Narrenrat ist das ganze Jahr über aktiv

Riedböhringer Narrenrat zieht auf seiner Generalversammlung im Gasthaus "Hirschen" einen positiven Rückblick auf das Jahr 2017. Die Mitglieder sind das ganze Jahr über aktiv, ihr Kindertreff ist ein Treffpunkt für die ganze Region.

Der Riedböhringer Narrenrat gab auf der Generalversammlung, zu der erster Vorsitzender Daniel Schmid ins Gasthaus Hirschen einlud, einen positiven Jahresrückblick auf 2017, gesellschaftlich wie auch finanziell.

Schriftführer Michael Kern zufolge stand wieder so einiges auf dem Programm der Narrenräte. So das über die Ortsgrenzen hinaus beliebte Kinderfest, das auch voriges Jahr wieder zahlreiche Familien aus Riedböhringen und den umliegenden Gemeinden anlockte. Aus dem Riedböhringer Narrenfahrplan lässt sich der Narrenrat nicht mehr wegdenken. Ob mit einstudierten Sketchen und gespielten Witzen am Bunten Abend, bei der Schülerbefreiung oder bei der Entmachtung des Ortsvorstehers, stets sind die Räte aktiv.

Auch unter dem Jahr waren die Männer aktiv am Ortsgeschehen beteiligt. So bewiesen sie an verschiedenen Veranstaltungen und Wettbewerben wie der Dorfmeisterschaft des VfL, der Dorfolympiade des Musikvereins oder beim Betriebsmannschaftsschießen des Schützenvereins Ehrgeiz und Teamgeist. Außerdem fanden kameradschaftliche, interne Veranstaltungen statt. So trafen sich die Mitglieder samt Partnern zu einer ausgedehnten Wanderung ins Weinlädele Bäurer, wo sie mit reichlich versorgt wurden.

Aber auch finanziell muss sich der Narrenrat keine Sorgen machen. Gemäß dem Bericht des Kassierers Jörg Honold konnte der Narrenrat im Vorjahr ein Plus in der Kasse verzeichnen, er sei auch in finanziellen Belangen sehr gut aufgestellt.

Bei den Wahlen wurden die aktuellen Amtsinhaber in ihrem Amt bestätigt. Lediglich gab es bei den Kassenprüfern einen Wechsel. Dagmar Huber gab ihr Amt nach acht Jahren an Alexander Huber weiter. Markus Martin übernahm das Amt von Franz Sauter.

Die stellvertretende Ortsvorsteherin Stefanie Degen dankte dem Verein im Namen des Ortschaftrats für sein Engagement. Der Narrenrat sei ein fester Bestandteil der Riedböhringer Fasnet, der nicht mehr wegzudenken sei.