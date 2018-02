Blumberg Riedböhringen steckt voller Supertalente

Beste Unterhaltung beim Programm der Landfrauen

Das Landfrauenprogramm am Schmutzigen Dunnschtig bot den Riedböhringer Narren beste Unterhaltung. An diesem Abend hieß es: „Riedböhringen sucht das Supertalent“.

Die Mini-Funken eröffneten den Abend mit ihrem Tanz und machten dann die Bühne frei für Simone Klein, die die närrischen Gäste begrüßte und durch das Programm führte. Der Narrenrat brachte die Show „Riedböhringen sucht das Supertalent“ auf die Bühne. Michael Kern als Rudi Ratlos im pinken Anzug war der Moderator und stellte die drei Finalisten vor. Dafür nahm er sich ahnungslose Personen aus dem Publikum. Adelbert Fricker wurde als Finalist für Tanz und Clemens Ehrich für Gesang nominiert. Reinhard Fricker wurde mit seinem Talent des Bier-Erkennens auf die Bühne gebeten. Die Nominierten hatten nun Zeit, sich während des Programms darauf vorzubereiten.

Tanz mit Licht-Effekten

Im Programm ging es weiter mit den Dance Heroes. Sechs junge Riedböhringer Mädchen hatten den Tanz selbst einstudiert und setzten gekonnt Neonlicht ein. Die Damen von Ungelenk sorgten mit einer Sketchparade für gute Stimmung. Die Szenen spielten mal in und mal auf der Bank, im Kinderzimmer und in der Arztpraxis und am Schluss im Wald, wo dann die Erkenntnis kam: Nur rumsitzen und nichts tun funktioniert nur in höheren Etagen.

Die Landfrauenkinder zeigten mit ihrem raffinierten Tanz, dass Besen nicht unbedingt nur zum Wischen gebraucht werden können. Bei den Sketchen der Bergli-Hexen ging es ums Tätowieren und um die Begriffe theoretisch und praktisch. Zum Lied „no roots“ tanzten die Cracy Mamas in passenden Kostümen und feierten damit ihr zehnjähriges Bestehen. Die Damen der Gruppe Schachteln präsentierten den Unterschied zwischen Frauen und beim Duschen. Die Gispelsingers vom Kirchenchor brachten das Ortsgeschehen zu Gehör und untermalten dies mit passenden Bildern. Die Tanzgruppe „High Definition“ brachte "Mission Impossible“-Stimmung in die Halle. Der Tanz im Militärlook war exakt und synchron und wurde von Linda Gnirß einstudiert.

Das Finale des Programmabends war das Finale von „... sucht das Supertalent“. Moderator Ratlos begrüßte dafür die Jury und die Halle tobte, als Jörg Honold als Bruce, Markus Maier als Michelle und Daniel Schmid als Dieter Bohlen einmarschierten. Adelbert Fricker hatte sich für seine Tanzeinlage Verstärkung bei seinen „Fireworkers“ geholt. Vom Publikum gefeiert wurde Clemens Ehrich, der sich auf die Bühne stellte und das Lied „An de Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband“ sang. Reinhard Fricker bekam fünf Getränkeproben und stellte jeweils fest, dass es sich um Bier handelt.

Am Ende des unterhaltsamen Abends bekamen die drei Kandidaten weitere Aufgaben gestellt. Adelbert und sein Tanzteam ist beim Freitagsumzug für die Verkehrssicherheit zuständig. Clemens hat bei der Kinderfasnacht am Dienstag eine Kinderanimation vorzunehmen und Bierkenner Reinhard muss am Fasnachtssonntag einen Frühschopppen organisieren.

Akteure: