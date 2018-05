vor 1 Stunde Reiner Baltzer Blumberg Rettungshunde des DRK faszinieren Kinder der Sophie-Scholl-Tagesstätte in Blumberg

Das Kindertagesstätten-Projekt "Hilfe in der Not" setzte die Sophie-Scholl-Tagesstätte in Blumberg nach Besuch bei Polizei jetzt erfolgreich fort. Die DRK-Suchhundestaffel kam zu Besuch, und die Kinder staunten.