Blumberg Retter der Blumberger Fasnacht dringend gesucht

Sonntags- und Kinderumzug stehen auf der Kippe. Die Narrengesellschaft ist auf Helfer angewiesen.

Der Kinder-Kegel-Clan aus Riedböhringen bewirtet die Zuschauer am Straßenrad mit selbst gebrautem Bähringer Fasnetbier. Die Thalemer Tanzbären überzeugen die Jury mit ihren tollen Kostümen. Und die eis-kalte Gruppe um Edeka-Chef Karsten Schlesiger versprüht gute Laune und erfreut Kinder mit Süßigkeiten. Diese Szenen ereigneten sich am 26. Februar 2017. Wird dieser Tag als der letzte Tag der Blumberger Straßenfasnet in die Biografie der Stadt eingehen?

Diese Frage will niemand mit Ja beantwortetet wissen. Doch die Gefahr, dass der Sonntagsumzug und der Kinderumzug am Fasnachtsdienstag nicht mehr stattfinden werden, ist gegeben – weil die Narrengesellschaft die Auflagen des Landratsamts nur dann erfüllen kann, wenn sich genügend Freiwillige bei ihr melden. Für den Sonntagsumzug brauchen Narrenpräsident Dieter Selig und sein Vorstandsteam 18 Ordner und für den Kinderumzug 15. Sollten sich bis zum nächsten Dienstag, 6. Februar, nicht genügend Helfer bei Selig gemeldet haben (siehe Kasten), wird er die beiden Traditionsveranstaltungen absagen müssen. Damit stehen die Blumberger Narren vor demselben Problem wie die Hüfinger. Auch die haben sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt, Helfer für ihre Umzüge zu suchen.

Auflagen des Polizeipräsidiums

Bei einer erweiterten Vorstandssitzung im Narrennest der Narrenvereinigung nehmen die Mitglieder Seligs schlechte Neuigkeiten mit Galgenhumor auf. „Wir haben doch noch zwei Pappkameraden im Fundus, die wir an ein Absperrgitter stellen könnten“, witzelt eine Närrin. Denn genau darum geht es: In ihrem Genehmigungsschreiben schreibt die Straßenverkehrsbehörde auf Anordnung des Polizeipräsidiums Tuttlingen vor, dass der Sonntagsumzug mit 18 Absperrungen geschützt sein muss, der Kinderumzug mit 15. Gleichzeitig muss jedes Absperrelement von einem Ordner betreut werden. Und zwar während der gesamten Dauer des Umzugs. Diese Vorgaben hängen damit zusammen, dass beide Umzüge zum überwiegenden Teil über die Haupt- und Tevestraße führen, zwei Kreisstraßen mit vergleichsweise hohem Verkehrsaufkommen. Außerdem muss jedes dieser rotên Plastikelemente mit fünf roten Leuchten versehen sein.

Könnte die Narrengesellschaft nicht selbst die Helfer stellen? Das wollen Dieter Selig und sein Vize Mark Lengsfeld nicht. Grund: Die Umzüge seien für jedes Mitglied Höhepunkte der Fasnacht. Da sollen die Narren auf der Straße ihren Schabernack mit den Zuschauern treiben und keinen Ordnerdienst wahrnehmen müssen.

Die Vorschrift, den Umzugsweg absperren zu müssen, gibt es schon länger. Neu ist, dass jedes Element bewacht werden muss. Weshalb? Diese Frage hat Dieter Selig am Telefon auch der Sachbearbeiterin des Genehmigungsschreibens gestellt. "Weil die Menschen die Absperrung sonst einfach wegstellen würden", zitiert der Narrenpräsident die Frau. Und wenn ein Rettungsfahrzeug einen Einsatz hätte, dann müssten die Absperrungen ganz schnell zur Seite geschoben werden. Aha. Seligs zweite Frage: "Warum muss jedes Absperrelement fünf Leuchten haben, wo beide Umzüge doch nachmittags die Narren auf die Straße bringen?" Die Antwort: Es könnte ja Nebel geben. Soso. Die Polizei, so erfuhr Selig bei dem Gespräch, sei bei den Umzügen auch eingespannt, sie kümmere sich aber ausschließlich um den Umleitungsverkehr.

Die Helfer müssen während der kompletten Umzugsdauer vor Ort sein. Sie dürfen ihren Posten nicht schon dann verlassen, wenn ihr Abschnitt von den Gruppen passiert worden ist. Beim Sonntagsumzug, so schätzt Selig, dauere der Ehrenamtsdienst drei Stunden, beim Kinderumzug zwei. Wie sollen sich die Ordner bei einem Konfliktfall verhalten, zum Beispiel, wenn ein renitenter Autofahrer die Absperrung einfach zur Seite schiebt, in sein Auto steigt und aufs Gaspedal tritt? Wenn so ein Mensch nicht mit Worten zu beruhigen sei, werde die Polizei informiert, so Selig. Ganz wichtig: Sollte der Kinderumzug gecancelt werden müssen, richtet die Narrengesellschaft trotzdem einen Unterhaltungsnachmittag für Kinder in der Stadthalle aus, der traditionell immer auf den Umzug folgt.

Bis vor Kurzem noch haben Vereine bei größeren Festen häufig die Mitglieder der Altersfeuerwehr für Ordnerdienste eingesetzt, zum Beispiel als Einweiser auf Parkplätzen. Doch das gehe seit diesem Jahr nicht mehr, weiß Selig. Und zwar aus versicherungstechnischen Gründen, Feuerwehrangehörige seien für solche Einsätze nicht mehr versichert. Es sei auch keine Alternative, Profis für die Umzugssicherung einzusetzen. Selig hat ein Angebot von einer Firma eingeholt, die auf die Absicherung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum spezialisiert ist. Die habe 1500 Euro verlangt. Und zwar nur für den Transport und das Aufstellen der Absperrungen. Die Betreuung der Absperrelemente während der Umzüge hätte weitere Kosten verursacht. Da fühlt sich der Narr doch sofort an ein altes Karnevalslied von Jupp Schmitz (Musik) und Kurt Feltz (Text) erinnert: "Wer kann das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat so viel Pinke-Pinke, wer hat so viel Geld?"

Die Umzugsbuttons sind übrigens schon hergestellt. Was passiert mit ihnen, wenn die Umzüge mangels freiwilliger Helfer abgeblasen werden müssen. "Dann verkaufen wir sie trotzdem", sagt Selig. Denn was ist schon närrischer als ein Umzugsbutton ohne Umzug?

Kontakt

Wer die Narengesellschaft unterstützen möchte und volljährig ist, sollte sich so schnell wie möglich bei Dieter Selig melden. Der Vorsitzende ist unter Telefon 0 77 02/3097 zu erreichen, mobil unter der 0172/9 63 83 43 und per E-Mail unter Dieter.Selig@t-online.de. Wer den Narren aus der Patsche hilft, darf sich über eine Einladung zum Helferfest freuen, das die Narrengesellchaft in jedem Jahr ausrichtet. Die Ordner erhalten für ihren Dienst Warnwesten. (hon)