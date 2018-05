Blumberg Rechtsstreit um Buchhof bei Blumberg-Fützen am Dienstag im Fernsehen

Rechtsstreit um Buchhof bei Blumberg-Fützen am Dienstag im Fernsehen

Der Rechtsstreit um den Buchhof bei Blumberg-Fützen soll am Dienstag, 15. Mai, im Fernsehen gezeigt werden.

Fützen (blu) Um den Wiederaufbau des Buchhofs bei Fützen läuft ein Rechtsstreit, über den heute das SWR-Fernsehen berichten will. Der Hof wurde im Mai 2015 durch einen Tornado zerstört. Landwirt Otmar Meister klagt gegen die Versicherung R + V, die trotz eines 2007 abgeschlossenen Neuwert-Vertrags nur noch den Zeitwert bezahlen will, rund ein Drittel der für den Wiederaufbau benötigten mehr als 500 000 Euro. Der Beitrag sei heute in der SWR-Landesschau ab 18.45 Uhr geplant, teilte der SWR mit.