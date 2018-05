Fützen Rechtsstreit um Buchhof Fützen: Derzeit keine Einigung in Sicht

Rechtsstreit um Buchhof Fützen: Derzeit keine Einigung in Sicht

Im Mai 2015 wurde der Buchhof bei Fützen durch einen Tornado zerstört. Wegen des Wiederaufbaus liegt Landwirt Otmar Meister mit der Versicherung noch immer im Rechtsstreit.

Fützen (emv/blu) Beim Rechtsstreit von Fützens Landwirt Otmar Meister mit der Versicherung R + V stehen die Zeichen bislang nicht auf einer Einigung. Der Vorsitzende Richter beim Landgericht Konstanz sagte auf Anfrage des SÜDKURIER, bislang habe er noch keine Informationen über eine gütliche Einigung, es sei "noch nichts protokolliert" worden. Das Landgericht hatte am 11. April Zeugen gehört und den beiden Parteien anschließend eine dreiwöchige Frist für eine Einigung gesetzt. Otmar Meister hatte den Buchof im Jahr 2007 zum Neuwert versichert, im Mai 2015 zerstörte ein Tornado das Anwesen. Die Versicherung will nur den Zeitwert bezahlen, der Wiederaufbau würde mit mehr als 500 000 Euro das Dreifache kosten. Nächster Gerichtstermin ist der 13. Juni. Da soll entweder ein Urteil oder ein Beweisbeschluss verkündet werden. Unsere Berichterstattung hat überregional für Aufmerksamkeit gesorgt. So drehte kürzlich ein Fernsehteam des SWR auf dem Buchhof.