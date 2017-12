Hondingen Rätselraten über rotes Herz in Hondingen geht weiter

Die Aktion "Rotes Herz" in Hondingen geht weiter, wer dahinter steckt, bleibt immer noch ein Geheimnis

Hondingen (blu) Das Rätselraten über rote Herzen in Hondingen geht weiter. Nachdem am Mittwoch rund 30 handgroße rote Herzen an den Leitplanken der Straße von Hondingen Richtung Blumberg bis zur L 185 hingen, kam am Freitag offensichtlich die nächste Aktion. Vom Dorstel aus machten aufmerksame Anwohner etwas am Waldrand aus, das sich beim Hingehen dann als größeres rotes Herz entpuppte. Wer hier wem seine Aufwartung macht oder sein Herz vermachen möchte, bleibt weiterhin ein Geheimnis. "Das ist spannend zu beobachten", sagte eine Anwohnerin schmunzelnd.