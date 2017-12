Hondingen Rätselraten über Rote Herzen an der Straße von Hondingen Richtung Blumberg

Rätselraten über Rote Herzen an der Straße von Hondingen Richtung Blumberg

Hondingen (blu) In Hondingen gibt es ein Rätselraten. Rätsel geben 30 rote Herzen auf, die am Mittwoch in Papierform an den Leitplanken neben der Straße von Hondingen Richtung Blumberg bis zur Einmündung in die L 185 hingen. Ortsvorsteher Horst Fürderer kann sich genauso wenig einen Reim darauf machen wie Anwohner in der Längestraße. Auch in Kreisen des Pfarrgemeinderats weiß man nicht, ob und wer hier wem sein Herz offenbart hat. Auf jeden Fall war es eine Aktion, die bei vielen Sympathie weckte.