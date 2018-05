Spannende Projekttage bot die Grundschule Riedöschingen ihren Schützlingen. Die Schule kooperierte mit zwei Sportvereinen, die Schüler besichtigten eine Käserei und einen Rettungswagen.

Riedöschingen (cow) Drei Tage lang herrschte an der Frobenius-Thomsin-Grundschule in Riedöschingen Ausnahmezustand: von Mittwoch bis Freitag standen statt Mathematik, Deutsch oder Sachunterricht die Projekttage auf dem Stundenplan.

Sieben verschiedene Themen standen den Schülern aller vier Klassen dank der Angebote ihrer Lehrerinnen sowie drei ehrenamtlicher Elternteile und Vereinsvertreter zur Auswahl:

Rund um das Thema gesundes Essen ging es in der Schulküche, wo Tatjana Kaufmann und Henry Schröter mit den Schülern ein ausgewogenes Frühstück sowie ein leckeres Menü mit Salat, selbst gemachten Ravioli und einem fruchtigen Dessert zubereiteten, das natürlich auch gemeinsam an der hübsch gedeckten Tafel verzehrt wurde. Beim Besuch der Käserei Le Frombaar in Sumpfohren erfuhren die Kinder viel Wissenswertes über die Herstellung von Käse.

In die Welt der Indianer begaben sich die Schüler mit Lehrerin Annette Schelling. Sie bastelten Tipis, Traumfänger und Totenpfähle, widmeten sich der indianischen Musik mit passenden Liedern und Tänzen und feierten zum Abschluss ein richtiges Indianerfest.

Lehrerin Elisabeth Bulitta leitete die Schüler an, zwei selbst erfundene Geschichten in sich bewegenden Bildern umzusetzen und am Tablet zu gestalten. "Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein" lautete der Titel des Projektes mit Lehrerin Martina Baschnagel, bei dem die Schüler jede Menge praktische Übungen zur Ersten Hilfe durchführten und nun als weitere Junior-Helfer an der Grundschule zur Verfügung stehen. Sehr spannend war auch die Besichtigung eines Rettungswagens in Donaueschingen.

Im Schulgarten war eine fleißige Gruppe um Rektorin Angelika Sitte am Werk und brachte ihn wieder auf Vordermann, indem Bäume geschnitten, der Teich gereinigt, ein Hochbeet aufgestellt, Blumen und Gemüse angesät sowie die Kräuterspirale neu bepflanzt wurden.

Zwei Projektgruppen waren außerhalb der Schule in Kooperation mit zwei Sportvereinen aktiv: beim TC Tengen lernten die Schüler bei Thorsten Teichgräber den Umgang mit Tennisschläger und Tennisball und in Riedöschingen zeigte Michael Weidner vom heimischen Fußballclub den Kindern den Umgang mit dem runden Leder.

Die Projekttage haben allen Teilnehmern viel Spaß bereitet. "Es wäre super, wenn das ganze Jahr Projekttage wären", war desöfteren aus den fröhlichen Kehlen zu hören. Nach drei erlebnisreichen Tagen verabschiedeten sich die Schüler in die Pfingstferien.