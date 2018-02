Blumberg Programmabend Kommingen: 501 Traktoren für 500 Hektar Land

Landfrauen und Musikverein präsentieren ein witziges Programm

Die Landfrauen und der Musikverein präsentierten dem närrischen Publikum am Sonntagabend im gut gefüllten Komminger Gemeinschaftshausein ein kurzes aber witziges Programm. Nach dem Einzug einer Abordnung des Musikvereins in den Hasenbau begrüßte Richard Sauter die bunte Narrenschar. Alle angefragten Personen hätten abgesagt, den Abend zu moderieren, beklagte Bettina Rösch. Deshalb habe man die Ansage in Absage umformuliert. Und da hat es geklappt, Renate Holzmann und Richard Sauter sagten einmütig ab und damit als Absager zu.

Die Eröffnung übernahm die Jugend mit ihrem originellen Werkzeugkastensound. Da wurde rhythmische geklappert und gedonnert, und das fast ganz ohne musikalische Begleitung. Die drei Absager erzählten Dorfgeschichten. Da gerieten frisch verlegte Garagenfliesen mehrfach durcheinander und beim Sperrmüll war eine stabile Überseekiste plötzlich weg. "An uns Senioren kommt keiner vorbei", behauptete Werner Herpel in der Bütt. Sie seien ungemein wichtig für die Gesellschaft, reimte er. Dank des anmutigen Tanzes der Frauenpower wurde der japanische Frühling nach Kommingen gezaubert. In der ersten Reihe ging es im Kino sehr eng zu. Die Ranzenriege begeisterte dabei die Gäste mit ihrer hervorragend dargebotenen Pantomime.

Richard Sauter berichtete in der Umbaupause von einem Feuerwehreinsatz ohne Auto, denn dessen Batterie war leer. Die Mannen mussten die Schlammlawine am Worberg zu Fuß angehen. Die "Klabusterbeerle" schauten 50 Jahre voraus. Da ist Kommingen natürlich Hauptstadt und ein Landwirt brauch für 500 Hektar Ackerland 501 Traktoren. Der Musikverein wird zum Kompromißbach Sinfonieorchester. Seit 2018 gibt es mit dem "Hegauner" Bier eine eigene Marke, die in einer selbst kühlenden Flasche serviert wird. Und klar ist, dass die inzwischen 113 Jahre alte Angela Merkel immer noch in Deutschland regiert und Martin Schulz nach vor der großen Koalition warnt.

Im Sketch "Die 3 Flaschengeister" kapierte die sprechende Puppe Emil erst nach längerer Zeit, dass die drei Geister Was, Wie und Egal heißen. Auch in Kommingen fallen Handys mitunter ins Klo, stellten die Ansager fest. Richard Sauter sollte mitten in der Nacht eine Geschäftsreise nach Irland antreten. Da er aber verschlief, kam er zu spät zum Flughafen Zürich und konnte dem Flieger nur noch nachwinken.

Ein Mordsgegackere verursachten die wilden Hühner beim abschließenden "Chicken Run – wenn Hennen rennen". Immer wieder wurden sie durch lautes Scheppern verstört und rannten chaotisch durcheinander, zur Gaudi des närrischen Publikums. Am Ende versammelten sich alle Akteure auf der Bühne zum großen Finale und genossen den verdienten Beifall.

Mitwirkende