Blumberg Platz um Altkleidercontainer am Blumberger Sportzentrum wieder sauber

Der Platz um Altkleidercontainer am Blumberger Sportzentrum ist wieder sauber, dort wurde noch vor Weihnachten aufgeräumt

Blumberg (bal) Der Bericht des SÜDKURIER über die Sauerei bei den Altkleidercontainern am Blumberger Sportzentrum hat etwas bewirkt. Noch vor den Weihnachtstagen wurde der Bereich an und um die Container auf dem Parkplatz am Sportgelände wieder geräumt, der Platz sieht wieder ansehnlich aus. Die Container selbst sind von den Aufstellern DRK Donaueschingen und dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis geleert worden. Das Umfeld der fünf Container haben die Verantwortlichen in einen einwandfreien Zustand versetzt. Ab sofort können die Bürgerinnen und Bürger ihre Altkleider wieder über die Container am Werner-Gerber-Stadion entsorgen. Die Kleidungsstücke sollten zuvor in Säcke verpackt werden, um einen gewissen sauberen Zustand zu erhalten. Auch dürfen diese Behältnisse nicht nach brauchbaren Kleidungsstücken durchwühlt werden, da nachher nur noch Unrat übrig bleibt.