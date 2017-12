Blumberg Pflege mit Herz +Zeit bietet Lebensqualität im Alter

Die "Pflege mit Herz + Zeit" unterhält in Blumberg-Zollhaus eine Wohngruppe. In dem Haus der früheren Bäckerei Glatz gibt es neun Plätze

Blumberg – Auf der Fensterbank von Berta Zölle in Blumberg-Zollhaus leuchtet ein Weihnachtsstern. Die 93-jährige, die aus Nordhalden stammt, sitzt rüstig auf dem Sofa. Ihr ist nicht anzumerken, dass sie vor gut zwei Jahren schwer krank und bettlägerig war.

Berta Zölle wohnt in der Schaffhauser Straße 10, wo der Dienstleister "Pflege mit Herz + Zeit" eine Wohngruppe mit neun Plätzen betreut. Für sie ist es jetzt die richtige Adresse. Als Tochter von August und Rosa Sauter wuchs sie in Nordhalden mit drei Schwestern und vier Brüdern auf, sie war das jüngste Kind. Ihr Vater hatte ein Baugeschäft und war viel unterwegs. Nach ihrer Heirat zog sie mit ihrem Ehemann nach Erzingen vor Waldshut, sie schenkte drei Töchtern und einem Sohn das Leben. Ihr Mann starb früh, nach dem Hausverkauf in Erzingen lebte Berta Sölle 25 Jahre bei ihrer ältesten Tochter in Rheinheim gegenüber des bekannten Badeorts Zurzach. Dann wurde sie krank, wurde ein totaler Pflegefall.

In dieser Situation konnte ihr ihre Tochter Doris Zölle weiterhelfen. Sie gründete mit ihrer Kollegin Sonja Hupfer vor zehn Jahren in Blumberg den Pflegedienst "Pflege mit Herz + Zeit". Beide Frauen waren fast 20 Jahre lang Altenpflegerinnen in einer stationären Einrichtung im Landkreis Waldshut. Die Wende kam, als beide berufsbegleitend den Fachwirt für Organisation und Führung im Gesundheits- und Sozialwesen absolvierten. Während dieser Weiterbildung entstand der Gedanke einer Wohngruppe. Als in der Einrichtung, wo sie arbeiteten, eine neue Führung kam und als erstes Personal abbaute, versuchten sie, die Idee mit der Wohngruppe zu verwirklichen.

Fündig wurden sie in Blumberg durch Kontakte zu Gerhard Fischer aus Nordhalden, der im Immobilien- und Anlagenbereich tätig ist. Das Elternhaus seiner Frau Ulrike Fischer in Blumberg-Zollhaus, das sie nach und nach passgenau umbauten, bot sich für eine Wohngruppe an. Dort, wo früher die Bäckerei Franz Glatz eine feste Adresse war, leben nun ältere Menschen gemeinsam. Wichtig ist Doris Zölle und Sonja Hupfer, dass die Pflegekräfte möglichst viel Zeit für die Bewohner haben, und dass die Bewohner wiederum ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Neben Blumberg hat der Pflegedienst "Pflege mit Herz + Zeit" auch noch ein Gebäude in Markelfingen, dort ist inzwischen der Sitz, und Hilzingen, weitere Einrichtungen für Wohngruppen entstehen unter anderem in Engen. "Blumberg ist das heimeligste Gebäude", sagt Doris Zölle. Wobei sie und ihre Kollegin im Team mitarbeiten.

Für Berta Zölle war es offensichtlich die richtige Entscheidung. Mit dem Rollator geht sie jetzt durch den Flur, dass sie vor zwei Jahren ein totaler Pflegefall war und nächstes Jahr 94 wird, sieht man ihr überhaupt nicht an.

In der Schaffhauser Straße 10 selbst hat sich wenig geändert. Die Zimmer, Bäder, und Flure wurden barrierefrei gerichtet. Warme Farben an den Wänden und viele bunte Fotos vermitteln eine heimelige Atmosphäre, im Wohnzimmer stehen ein Sofa und ein Büffet, eine Katze hat ihren Sessel, wie Zuhause. "Die Bewohner haben sich alles selbst eingerichtet, das ist unser Prinzip", erklärt Sonja Hupfer.

In der Küche duften zwei frisch gebackene große Brotlaibe, so wird sogar die Tradition der einstigen Bäckerei Glatz fortgeführt. Die Beschäftigten backen selbst, die Bewohner helfen ihnen. Neben Broten und Kuchen entsteht auch Weihnachtsgebäck, Leckereien wie Zimtsterne, Vanille-Kipfel oder Hilda-Brötchen, auf die sich alle freuen.

An Heiligabend werden alle zusammensitzen, am Nachmittag kommt Gerhard Fischer und macht Musik, gemeinsam werden Weihnachtslieder gesungen. Abends sitzen alle schön im Wohnzimmer zum Essen zusammen, die Bewohner haben sich ein traditionelles Essen gewünscht: Wienerle und Kartoffelsalat. Berta Zölle freut sich schon wie die anderen Bewohner auf das Essen und das gemeinsame Singen. Sie singt so gerne "Stille Nacht, Heilige Nacht".

Doris Zölle und Sonja Hupfer arbeiten an Weihnachten, für sie ist das selbstverständlich: "Das ist unser Beruf, das ist schön, das ist Erfüllung."

Pflege in Blumberg

Seit 2004 gibt es das Pflegeheim "Haus Eichberg" mit 48 Plätzen, seit Februar 2007 die "Pflege mit Herz + Zeit" in Zollhaus mit jetzt neun Plätzen. Sie hatte sich auch für das ehemalige Areal Schlenk in der Blumberger Kernstadt beworben, sagt die Leitern Doris Zölle, doch dort gab der Gemeinderat der Gruppe Rebholz aus Bad Dürrheim mit dem Awo-Kreisverband den Zuschlag für ein Projekt mit Tagespflege, einer Wohngruppe mit zwölf Plätzen und seniorengerechten Wohnungen. Die Kirchliche Sozialstation bietet seit Anfang des Jahres Tagespflege für zwölf Personen an, die sie in absehbare Zeit durch einen Neubau erweitern will. Neben der Eichbergsporthalle soll demnächst ein zweites Pflegeheim mit 48 oder 49 Plätzen entstehen. (blu)