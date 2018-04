Blumberg Pfetzerzunft Zollhaus/Randen blickt auf erfolgreiche Fastnachtssaison

Die Pfetzerzunft Zollhaus/Randen blickte auf ihrer Jahreshauptversammlung auf eine erfolgreiche Fastnachtssaison zurück. Der Fanfarenzug bereitet das Fest zu seinem 60-jährigen Bestehen im Sommer vor

Zollhaus (stg) Auf der Jahreshauptversammlung der Pfetzer-Zunft Zollhaus/Randen im Gemeinschaftshaus Zollhaus standen neben den Ressortberichten auch Bekanntgaben und Informationen für die kommenden Monate auf der Tagesordnung. Zunftmeister Oliver Blank begrüßte die Vereinsmitglieder und ließ noch einmal kurz das abgelaufenen Geschäftsjahr und die erfolgreiche Fastnacht 2017 Revue passieren.

Aufsicht im Narrenmuseum im Schloss Langenstein

Zudem wies er darauf hin, dass die Pfetzer am 2. September von 13 bis 17 Uhr im Fastnachtsmuseum Schloss Langenstein Aufsicht haben.

109 Vereinsmitglieder

Zunftschreiberin Simone Wenzler ging ausführlicher auf das abgelaufene Jahr ein und erinnerte an Narrentreffen, Sitzungen und die Fastnachtsteilnahmen der 109 Vereinsmitglieder.

Fanfarenzug bereichert die Fastnacht

14 Musiker sind derzeit im Fanfarenzug aktiv. Davon sind vier Zöglinge bei Tambourmajor Tim Lengsfeld in der Ausbildung. Silvio Waimer, Vorsitzender des Fanfarenzugs, berichtete über die Aktivitäten und wies auf die gemeinsamen Proben mit den Musikern aus Wutöschingen hin.

Pfetzer haben kleines Plus in der Kasse

Säckelmeisterin Jutta Waimer war entschuldigt. So wurde der Kassenbericht verlesen und der Verein kann sich über ein kleines Plus freuen. Kassenprüfer Stefan Sosinski bestätigte eine einwandfreie Kassenführung die Entlastung erfolgte einstimmig. Kommissarisch wird die zweite Kassiererin Ute Witteler bis zur Neuwahl ihr Amt weiter ausüben.

Fafanrenzug feiert im Juni 60-jähriges Bestehen

Breiten Raum nahmen die Bekanntgaben ein. So feiert der Pfetzer-Fanfarenzug sein 60-jähriges Bestehen am 30. Juni, das beliebte Kinderfest wird am 1. Juli stattfinden und auch beim Street Art-Festival am 7. /8. Juli werden die Pfetzer wieder aktiv sein.