Blumberg Pfarrer Julius Dreher feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag

Julius Dreher, Pfarrer im Ruhestand in Fützen, vollendet am morgigen Sonntag sein 90. Lebensjahr.

Fützen (stg) Seinen 90. Geburtstag wird Pfarrer i.R. Julius Dreher am Sonntag mit Pfarrer Karlheinz Brandl und seinem Freund Pfarrer Julius Auer im gemeinsamen Gottesdienst in der St. Vitus-Kirche in Fützen begehen. 1928 kam er in Fronstetten bei Reutlingen zur Welt und besuchte im Heimatort die Volksschule, wechselte dann zur Oberschule für Jungen und ging bis zum Abitur als Internatsschüler ins altsprachliche Gymnasium nach Konstanz. Acht Semester Theologie und Philosophie folgten an der Universität Freiburg, das praktische Jahr zum Studienabschluss leitete er in der Gemeinde St. Peter in Freiburg. Dort hielt Julius Dreher am 8. November 1953 seine erste Predigt.