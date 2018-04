Riedböhringen Ortschaftrat Riedböhringen: Offizieller Start für Spielplatzspenden

Der Ortschaftsrat Riedböhringen möchte mit der Bevölkerung ein großes Projekt verwirklichen: Der Spielplatz an der Mehrzweckhalle soll zu einem etwas anderen Spielplatz und Treffpunkt umgestaltet werden.

Wenn der Männergesangverein "Frohsinn" Riedböhringen am heutigen Samstag mit drei Gastchören ab 20 Uhr sein Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle Riedböhringen startet, könnte dies zugleich ein Auftakt sein. Ein Auftakt für ein großes Vorhaben, das der Ortschaftsrat Riedböhringen zusammen mit der ganzen Bevölkerung verwirklichen möchte. Der Ortschaftsrat möchte den bisherigen Spielplatz an der Mehrzweckhalle zu einem besonderen und etwas anderen Spielplatz umgestalten. Nahe bei der Kardinal-Bea-Schule soll ein vielfältiger Erlebnisbereich entstehen, der zum Treffpunkt für alle Generationen in Riedböhringen werden soll und den auch die Schüler nutzen können, heißt es in einem offiziellen Spendenaufruf des Ortschaftsrats..

Da dieser Spielplatz aufwendiger ist, reichen die von der Stadt und dem Gemeinderat zur Verfügung gestellten 5000 Euro, die jeder Teilort dafür erhält, nicht aus. Der Ortschaftsrat bittet daher die Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung. Sie können das Projekt finanziell unterstützen, indem Sie rote Spielsteine für 50 Euro und blaue Spielsteine für 20 Euro zugunsten eines neuen Spielplatzes in Riedböhringen kaufen. Es wäre auch denkbar, dass Hauptsponsoren einzelne Spielgeräte spenden.Die Spenden laufen auf das Konto der Stadt Blumberg, IBAN: DE70 6945 0065 0246 0030 74, BIC: SOLADES1VSS unter Betreff "Spielplatz Riedböhringen". Gerne erteilt der Ortschaftsrat auch eine Spendenbescheinigung.