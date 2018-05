Blumberg Oldtimertreffen der Segelflieger in Blumberg

Pfingsttreffen der Segelflieger mit ihren schönen Oldtimern in Blumberg steht bei Sommerwetter unter einem gutem Stern. 30 Teilnehmer mit 16 Oldtimer-Seglern genießen das Ambiente beim Luftsportverein Blumberg.

Blumberg (bal) Das einwöchige Pfingstlager wurde von Flugsportbegeisterten aus der Schweiz, aus Bayern, Norddeutschland und Baden-Württemberg besucht. Zwölf Oldtimer-Segelflugzeuge kamen aus der benachbarten Schweiz, vier aus deutschen Bundesländern.

Luftsportverein Blumberg leistet Schleppdienst

Von Pfingstsamstag an bis zum Sonntag der darauffolgenden Woche schleppten die Piloten Martin Eibicht, Karl Gehrke und Alexander Geißer die Oldtimer mit dem vereinseigenen Motorflugzeug unter den Himmel von Blumberg. Außerdem war die Seilwinde ständig in Betrieb. Die Piloten wurden am Pfingstsamstag in die Lage auf dem Fluggelände eingewiesen.

Außenlandung auf dem Acker

Bis letzten Samstag habe es lediglich zwei Außenlandungen gegeben, war von Peter Gilly, der für die Organisation und zusammen mit Ehefrau Dagmar für die Küche zuständig war, zu hören. Ein Segler landete unversehrt auf einem Acker bei Blumberg ein weiterer bei Geisingen. Verletzt wurde niemand.

Matratzenlager im Fliegerheim

Als Flugleiter fungierte der zweite Vorsitzende des Luftsportvereins (LSV), Hubert Schilling, der von weiteren Kollegen unterstützt wurde. An den Wochentagen lag die Flugleitung in den Händen der Gäste. Für die Gäste, die weder im Hotel oder in Gaststätten noch in Wohnwagen übernachten wollten, hat der LSV ein Matratzenlager eingerichtet. Auch diese Möglichkeit nahmen einige Teilnehmer gerne in Anspruch.

Segelflieger-Oldtimer zum Anschauen

Interessierte Blumberger Gäste konnten sich die Oldtimersegler gerne anschauen und von der Vereinsterrasse her das Hochschleppen beobachten. Es war immer wieder spannend, als die Flugzeuge in die Lüfte geschleppt wurden. Unter den Oldtimern waren Modelle aus den 1940-er, 1950-er und 1960-er Jahren. Alle befanden sich in einem gepflegten Zustand und technisch immer noch auf hohem Niveau. Am Sonntag hieß es dann schon wieder Abschied nehmen bis zum nächsten Jahr beim 30. Jubiläumstreffen.