Riedöschingen Ohrenschmaus mit Axel Deyda auf der Riedöschinger Straußenfarm

Ein Hautnahkonzert mit handgemachter Gitarrenmusik und Gesang von Axel Deyda erlebten die Besucher auf der Riedöschinger Straußenfarm.

Der umgebaute alte Kuhstall auf der Riedöschinger Straußenfarm war gut besucht und bot genau das richtige Ambiente für einen gemütlichen Live-Musikabend: der Ofen knisterte und die Zuhörer hatten es sich an Tischen, auf Sesseln und Sofas gemütlich gemacht, um den musikalischen Ohrenschmaus zu genießen.

Axel Deyda hatte kurzfristig die Idee gehabt, eine Art musikalischen Jahresabschluss zu veranstalten und stieß damit bei Ingfried Kurz von der Straußenfarm auf offene Ohren. Anders als bei seinem ersten Konzert vor zwei Jahren trat er diesmal nicht als Solo-Künstler auf, sondern hatte mit Tom Bayer aus Donaueschingen noch einen begnadeten Musikerkollegen mitgebracht, der ihn am Keyboard und an den Percussions begleitete. Die Beiden erwiesen sich als perfekt eingespieltes Team und begeisterten die Gäste mit ihren ganz individuell dargebotenen Cover-Songs aus den verschiedensten Stilrichtungen, die von Blues, Folk und Rock über Country bis hin zu Pop und Soul reichten. Dank der Größe der urigen Eventlocation und einer geschickten Platzierung boten die beiden Musiker kein Frontalkonzert, sondern spielten fast im Publikum.

Axel Deyda verstand es mit seiner offenen und angenehmen Art, auf die Gäste einzugehen und die Auswahl der Stücke gemäß deren Vorlieben vorzunehmen, sodass der Funke zum Publikum sofort übersprang. Der Schwerpunkt lag dabei auf Musik aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, wobei bekannte Klassiker wie "Proud Mary", "Cotton Fields" oder "Rocking all over the world" sowie Songs von populären Größen wie Johnny Cash, Nazareth, den Beatles oder Simon and Garfunkel nicht fehlen durften. Besonders beeindruckte Axel Deyda mit seiner wandelbaren Stimme, die vor keiner Tonlage zurückschreckte und einmal zart und gefühlvoll, dann wiederum rockig und rau erklang. Er zeigte sich einmal mehr als absoluter Virtuose, und die Spielfreude und Leidenschaft beim Musizieren waren ihm anzumerken. Ingfried Kurz von der Straußenfarm verspricht auch für 2018 wieder einige musikalische Veranstaltungen.