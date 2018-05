vor 40 Minuten Conny Hahn Blumberg Neu gestalteter Riedöschinger Pfarrgarten feiert bald Premiere als Festplatz

Die Kirche und Vereine in Riedöschingen packen gemeinsam an, und gestalten den Sankt Agatha Park im Pfarrgarten um. So entsteht mitten im Ort ein ansprechender Festplatz.