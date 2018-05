Blumberg Nachfrage nach Bauplätzen in Blumberg und den Teilorten boomt

In der Kernstadt gibt es derzeit keinen einzigen Bauplatz mehr, auch in den Teilorten sind nur noch wenige Plätze zu haben.

Blumberg – Die Nachfrage nach Bauplätzen in Blumberg und den Teilorten boomt. In der Kernstadt gibt es derzeit keinen einzigen Bauplatz mehr, auch in den Teilorten sind nur noch wenige Plätze zu haben. In Achdorf noch einer, in Epfenhofen im Neubaugebiet Hanfgärten noch vier und in Fützen noch zwei.

Dass so viele Bauplätze verkauft werden, ist auch der Bauplatzbörse im Internet zu verdanken. Dort sind alle reservierten sowie freien Grundstücke aufgelistet samt Größe und Preis, der pro Quadratmeter bei 80 Euro liegt, und dort steht auch der Sachbearbeiter Marlon Jost.

Die Bauwilligen informieren sich sehr stark über das Internet, sagt Bürgermeister Markus Keller. Vor allem Bauträger nutzten dieses Angebot, erklärt Sachbearbeiter Marlon Jost, aber auch Bürger. So wurden im Baugebiet Ob dem Baumgarten im Westen der Kernstadt i Jahr 2016 alle 16 Bauplätze verkauft, davon sechs im Eckbereich Verlängerung Herrengarten/Achdorfer Straße und die anderen zehn im Eckbereich Vogtgasse/Achdorfer Straße.

Bis vor fünf, sechs Jahren hatte dies noch ganz anders ausgesehen. In den Jahren 2007 bis so 2011/12 mit dem Krisenjahr 2008 habe eine Bauflaute geherrscht, da hätten sie nur vereinzelt Bauplätze verkauft, zum Beispiel im Dorstel in Hondingen oder im Gebiet Aitental in Riedböhringen, schildert Marlon Jost. Er versucht, die Reservierungsfristen nicht zu lange zu halten, den Intressenten aber trotzdem Zeit zu lassen, damit sie ihr Vorhaben mit dem Architekten besprechen und die Finanzierung klären könnten.

Die meisten derjenigen, die zunächst im Internet fündig würden, kämen auch persönlich vorbei, schließlich gehe es um viel Geld, in der Regel um Summen von rund 50 000 bis 100 000 Euro.

Mittlerweile stehen im Neubaugebiet Kirchäcker in Achdorf die ersten zwei Häuser, das Baugebiet Hanfgärten in Epfenhofen ist noch leer.

In der Kernstadt soll in der Vogtgasse, wo bisher der Bauhof und das Wasserwerk ihr Domizil hatten, ein Gebäude mit 14 Mietwohnungen entstehen, die Stadt hatte das Gelände kürzlich einem Investor verkauft. Bürgermeister Keller denkt schon weiter, er kann sich auch auf dem bisherigen Außenlager des Wasserwerks hinter dem alten Pfarrhaus in Blumberg sowie an anderen Stellen Wohnplätze vorstellen. Keller spricht von einer Nachverdichtung über ein vereinfachtes Bebauungsplanverfahren für Flächen mit weniger als 10 000 Quadratmetern.

Bürgermeister Keller sagte, in den letzten Monaten werde die Stadt einen Vorschlag von CDU-Fraktionssprecher Dieter Selig aufgreifen und die Grundstücksbesitzer anschreiben, ob sie unbebaute Grundstücke nicht verkaufen wollten.