vor 6 Stunden Bernhard Lutz Fützen Nach dem Tornado bei Fützen: Die Einigungsfrist für den Buchhof läuft ab

Für Landwirt Otmar Meister in Blumberg-Fützen geht es um die Existenz. Im Mai 2015 zerlegte ein Tornado den Buchhof richtung Schweizer Grenze. Noch immer kämpft er mit der Versicherung, die nur noch den Zeitwert bezahlen will. Das Landgericht Konstanz hat beiden Parteien eine Einigungsfrist gesetzt, sie läuft am 2. Mai ab.