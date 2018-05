Riedböhringen Ministranten der Kirchengemeinde Blumberg genießen den Riedböhringer Pfarrgarten

Die Ministranten der Kirchengemeinde Blumberg trafen sich im Riedböhringer Pfarrgarten zu einem vergnüglichen und unterhaltsamen Ministrantennachmittag.

Riedböhringen (bgr) Dazu eingeladen hatten die Riedböhringer Oberministranten Jonas Fehrenbach, Laurin Föhrenbacher, David Schrempp, Janina Weinmann und Laura Winterhalter, die diesen Nachmittag organisiert hatten. Insgesamt 50 Ministranten aus den Pfarreien Achdorf, Blumberg, Fützen, Kommingen und Riedböhringen mit ihren Betreuern kamen zu diesem Treffen. Auf dem Plan standen Spiele, die die Gruppengemeinschaft förderten. Die Ministranten hatten ihren Spaß mit den Spielen. Bei dem tollen, sonnigen Wetter kam es spontan zu einer Wasserschlacht, bei der aber niemand trocken blieb. Anschließend spielten die Altardiener Fuß- und Volleyball und tobten sich dabei noch einmal richtig aus. Zur Stärkung wurde dann erst mal gegrillt, bevor die große Ministrantenschar mit Pfarrer Karl-Heinz Brandl feierlich zum Abschlussgottesdienst in die Kirche einzogen. Besonders erfreulich war es, dass fünf Erstkommunikanten an diesem Angebot teilnahmen und sich schon sichtlich bei den Minis wohl fühlten.

Immer wieder mal gibt es in der Kirchengemeinde solche Angebote, bei denen sie sich die Minis aus den verschiedenen Pfarreien kennen lernen können. So fand schon ein Spielenachmittag in Kommingen statt und die Minis besuchten auch schon miteinander die Eisbahn.