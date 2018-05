Blumberg Michael Fischer neuer Präsident der Randenwölfe Nordhalden/Neuhaus

Bei der Narrenzunft Randenwölfe Nordhalden/Neuhaus gab es einen Wechsel im Vorstand. Michael Fischer ist neue Präsident, er folgt Dirk Steuer. Für den Programmabend werden noch neue Akteure gesucht.

Nordhalden – Nach Siegfried Elsäßers Grillkünsten begrüßte der Präsident Dirk Steuer seine zahlreich gekommenen Randenwölfe am Samstagabend in der Dorferlebnisscheune Nordhalden. Schriftführerin Anke Lengsfeld blickte auf die Fastnacht 2017 in Reimform zurück. Das ging mit der Fastnachtseröffnung am 10. November 2016 los. Es folgten Umzüge, Geselligkeit, Bunter Abend, Kinderfastnacht und schließlich die Gurreverbrennung.