Geisingen Matthias Berg begeistert Publikum in der Geisinger Stadthalle

Die Arbeit der Geisinger Hospizgruppe erfuhr am Wochenende überregional Aufmerksamkeit. Zum zehnten Geburtstag kam Matthias Berg, Sohn einer contergangeschädigten Mutter. Das Multitalent aus Sport, Verwaltung und Musik war ein Zugpferd, der Hans-Sorg-Saal in der Geisinger Stadthalle war voll.

Geisingen – Haben Sie keinen Grill zuhause, fragte Matthias Berg im vollbesetzten Hans-Sorg-Saal der Geisinger Stadthalle bei seinem Vortrag auf Einladung der Hospizgruppe Geisingen anlässlich des zehnjährigen Bestehens. Die Frage stellte er natürlich in humorvoller Art und Weise, die seinen ganzen Vortrag von mehr als eineinhalb Stunden prägte. Der bekannte Redner ist in vielfältiger Weise ein Multitalent. Mit einem solchen Besucheransturm hatte weder die Hospizgruppe noch die Stadt als Mitorganisator oder gar Matthias Berg beim hochsommerlichem Wetter am Samstagspätnachmittag nicht gerechnet. Berg ging auch kurz auf die Arbeit der Hospizgruppe ein: "Sie sind die Personen, die nicht den Weg gehen, sondern andere begleiten und brauchen dafür Kraft und Stabilität" betonte Berg zu den 17 Hospizmitarbeitern mit Monika Haug an der Spitze.

Berg erzählte viel aus seinem Leben das aufgrund seiner Behinderung durch die Einnahme von Contergan seiner Mutter in der Schwangerschaft ausgelöst wurde. Seine Mutter weilte übrigens, wie viele Trossinger, wo er seine Kindheit ab dem zehnten Lebensjahr verbrachte, auch unter den Gästen. Musik, was für ein Instrument sollte er lernen in einer von Hobby und Beruf geprägten Musikerfamilie? Als einziges kam nur das Horn infrage. Als die Familie nach Trossingen zog, hatte er gleich eine dreifache Behinderung: rote Haare, keine Arme und kein Schwäbisch. Er fühlte sich als Außenseiter, außerhalb der Gesellschaft und er verdeutlichte eindrucksvoll, wie er es schaffte mit eiserner Disziplin, – manchmal auch nicht – seinen Lebensweg zu gehen. Es kommt nicht darauf an, wo Dich das Schicksal hinstellt, sondern mach was draus, lautete sein Apell.

Sein Glaube, so Berg, hat ihm den festen Boden unter den Füßen gegeben, auch den Mut für eine positive Lebenseinstellung. Und auch eine Aussage, der Klügere gibt nach, man muss nicht immer als Sieger vom Platz gehen, man muss jedem einmal zugestehen, auch einen schlechten Tag zu haben. Solche Zitate reihten sich nahtlos aneinander. Er selbst ist nach seinem frühzeitigen Ausscheiden aus dem Beruf als Verwaltungsbeamter Moderator bei Paralympics des ZDF. Leider kann er weder Sport noch Musik wegen gesundheitlicher Probleme ausüben, aber er ist erfolgreicher Coach mit seinen Lebensweisheiten. Ein Mensch ohne Lächeln sollte kein Chef werden, gute Laune sei ansteckend und Freundlichkeit löse Schwierigkeiten, war eine seiner weiteren Aussagen, bis zu vier Wörtern am Ende seines Vortrages LMAA – Lächle mehr als andere. Lang anhaltender Applaus war Matthias Berg sicher. Die Begrüßung hatte die Einsatzleiterin der Hospizgruppe Geisingen, Monika Haug, übernommen, Bürgermeister Walter Hengstler brachte es in seinem Schlusswort auf den Punkt: Es sei ein toller Vortrag gewesen, der wohl zum bemerkenswertesten in der Geisinger Halle wurde, werde noch viele zum Nachdenken anregen, so Hengstler. Er dankte auch der Hospizgruppe sowohl für die Organisation des Abends wie auch für die wertvolle Arbeit.

Matthias Berg war nach dem Vortrag von den Besuchern, die aus der ganzen Region kamen umlagert, er traf auch alte Bekannte und Freunde, und alle, die kamen waren, waren begeistert von ihm und seinem Vortrag.

Zur Person

Matthias Berg (56) Jahre alt, ist in Esslingen verheiratet und hat vier Kinder. Der erfolgreichste Paralympics-Sportler studierte Jura und Musik und arbeitete in verschiedenen Stellen wie dem Landratsamt Tuttlingen ,der Staatskanzlei in Stuttgart bei Erwin Teufel und bis zum vorzeitigen Ruhestand als Erster Landesbeamter in Esslingen. Er referierte zum zehnjährigen Bestehen der Geisinger Hospizgruppe. Seine Lebenserfahrung gibt er bei Vorträgen und Seminaren weiter. Die Hospizgruppe Geisingen, Kontakt Monika Haug, Tel. 07704/6819 hat 17 ehrenamtliche Mitarbeiter und begleitet Sterbende auf ihrem letzten Weg.