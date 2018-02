Blumberg Marina Braunagel ist die neue Schulsozialarbeiterin der Blumberger Realschule Sie folgt Sylvia Kubicek

An der Blumberger Realschule hat Schulsozialarbeiterin Marina Braunagel die Arbeit aufgenommen, teilt die Stadt mit.

Blumberg (blu) Das Kollegium der Blumberger Realschule hat ein neues Gesicht: Schulsozialarbeiterin Marina Braunagel. Die Fachkraft des Caritasverbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis unterstützt seit 15. Februar das Lehrerkollegium der Realschule in allen Bereichen der Schulsozialarbeit, teilte die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz mit. Die studierte Sozialarbeiterin tritt die Nachfolge von Sylvia Kubicek an, die erste Schulsozialarbeiterin an der Realschule, die im Juli 2017 begonnen hatte. Die Trennung sei während der Probephase erfolgt, hieß es beim Caritasverband. Die Stadt setzt die Kooperation mit dem Caritasverband fort, dem auch Heike Schempp an der Werkrealschule angehört sowie Luisa Tersigni an der Grundschule, die auch die Ganztagsbetreuung leitet.