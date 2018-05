Blumberg Märchentag der Blumberger Sauschwänzlebahn ausgebucht

An Pfingsten bietet die Blumberger Museumsbahn etwas Besonderes an: eine Märchenfahrt. Beim diesjährigen Märchen "Aschenputtel" waren beide Bahnfahrten am Pfingstsonntag ausgebucht

Pünktlich um 10.10 Uhr startete die Museumsbahn zu ihrer Pfingstmärchenfahrt vom Bahnhof Zollhaus nach Weizen und zurück. "Wir sind für die Vormittags- und Nachmittagsfahrt ausgebucht", strahlte Jasmin Schmerbach von den Bahnbetrieben Blumberg, die für die Fahrten verantwortlich zeichnete. Bei der außergewöhnlichen Dampfzugfahrt geschahen unterwegs wunderliche Dinge. An einigen markanten Punkten hielt der Zug oder fuhr langsam, damit die Zugreisenden die lebendigen Märchenfiguren in Szenenbildern entlang der Schienen bewundern konnten. Das Märchen endete letztlich in Weizen, nachdem der Prinz, Johannes Lutz, mit seinem Aschenputtel, Jessica Paulsen und Vanessa Strohmeier, das zur Prinzessin gekürt wurde, aus der Armut befreit hat. Gemeinsam saßen die beiden Darsteller auf einem Pferd und ritten vermutlich zum Schloß des "Adligen".

Während der Bahnfahrt war es dem Märchenerzähler Edgar Roll ein Bedürfnis, den Gästen das wohl allseits bekannte Märchen vom Aschenputtel wieder einmal nahe zu bringen. Er ging in würdevoller Aufmachung mit dem Märchenbuch durch die voll besetzten Zugabteile, wo sich ganze Familienverbände aus vielen Bundesländern Plätze haben reservieren lassen. Vor allem für die vielen Kinder war eine solche Märchenfahrt in einem altehrwürdigen Dampfzug ein tolles Erlebnis. Unterwegs gab es für jeden Gast noch ein Überraschungsgeschenk. Jasmin Schmerbach konnte an diesem Museumsbahntag auf viele ehrenamtliche und Helfer bauen. Viele Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, as bekannte Eisenbahnmuseum am Bahnhof Blumberg-Zollhaus zu besuchen.