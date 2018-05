Blumberg Leserbrief zum Windpark Länge: "Keine Verzögerungstaktik der Bürgerinitiative Gegenwind"

Der Streit über den geplanten Windpark Länge geht weiter. Für Kritik sorgen die Äußerungen der grünen Landtagsabgeordneten Martina Braun, der Petitionsausschuss habe deshalb noch nicht über die Petitionen beraten, weil die Bürginitiative immer mit Fragen nachgelegt habe.

BI macht keine Verzögerungstaktik

Der geplante Windpark Länge rückt auch im Zusammenhang mit dem Naturschutzgroßprojekt Baar in den Blick. Beim Auftakt der Umsetzung am Mittwoch in Blumberg-Achdorf wurde betont, die Baar, in der die Länge ist, liege auf einer zentralen Achse des Vogelzugs, Rot- und Schwarzmilan erreichten hier die höchste Brutdichte Südwestdeutschlands.Beim Petitionsausschuss des Stuttgarter Landtags sind seit Frühjahr 2017 Petitionen anhängig, eine Entscheidung steht noch immer aus. Der SÜDKURIER hatte am Mittwoch die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Bündnis 90/Die Grünen) gefragt, wann endlich entschieden werde, zumal dem Bundestagsabgeordneten Maccel Klinge (FDP) das Ganze wie eine „Salami-Taktik“ vorkommt. Zu den Aussagen von Martina Braun schreibt ein Leser:

In Ihrem Bericht wird Frau Martina Braun MdL zitiert, die Berichterstatterin im Petitionsverfahren gegen die Windkraftplanung auf der Länge. Auf die Frage, weshalb das Verfahren so lange dauere, habe sie geantwortet, die Petenten hätten immer wieder Fragen nachgelegt, die letzten Fragen im Februar sowie beim Ortstermin. Hierzu ist festzustellen, dass die Ausschussvorsitzende, Frau Böhlen MdL, in der Donaueschinger Donauhalle die Vertreter der Bürgerinitiative ausdrücklich aufgefordert hat, Fragen schriftlich nachzureichen. Was umgehend auch erfolgt ist. Von einer Verzögerungstaktik seitens der Bürgerinitiative kann also nicht die Rede sein. Dass sich die Ministerien schwertun mit der Beantwortung der Fragen, wie Frau Braun ergänzt hat, ist allerdings nachvollziehbar. In derselben Ausgabe wird in zwei Berichten ausführlich über das Naturschutzgroßprojekt Baar berichtet. Wie eigentlich soll dem Bürger – aber auch den Mitgliedern des Petitionsausschusses – begreiflich gemacht werden, dass dieses hochdotierte Projekt ausgerechnet das ökologisch hochwertige und unzerschnittene Waldgebiet der Länge säuberlich ausgespart hat, ein Dichtezentrum des Rotmilans, fünferlei Spechtarten, allerlei Höhlenbrütern, acht Fledermausarten, dazu als einer Konzentrationszone des kontinentalen Vogelzugs und als ein Schlüsselgebiet international bedeutsamer Wildtierkorridore? Tags zuvor erst wurde das Naturschutzgroßprojekt mit viel Politprominenz und der Zusage von 8,5 Millionen Euro Fördermitteln gefeiert. Naturschutzziel sei eine Stärkung für Moore und Grünlandbiotope, aber auch für Wälder, so wurde betont. Wie passt das alles bloß zusammen?

Wolf Hockenjos, Donaueschingen