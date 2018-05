Leute aus Tuttlingen und Riedöschingen Legendäre Oldtimerrallye macht an der Achdorfer Scheffellinde Halt

Nostlagische Autokarrossen waren am Freitag in Achdorf zu bestaunen. Der ADAC Württemberg war Veranstalter einer zweitägigen Rallye.

Die legendäre Oldtimerralley rund um Tuttlingen machte zum Auftakt am Freitag an der Scheffellinde Achdorf Halt. Unter der Flagge des ADAC Württemberg nahmen 124 Oldtimer Fahrzeuge mit insgesamt 28 Marken teil. Zahlreiche Porsche aus den 1960er Jahren oder ein bis auf den Hochglanz polierter alter Bentley waren zu bewundern. Teilnehmer aus der gesamten Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland gingen auf die zweitägige Strecke. Mit ihren Wettbewerben, der touristischen Ausfahrt sowie der Gleichmäßigkeitsfahrt, wurde die Rallye in zwei Kategorien gestartet. Am heutigen Samstag sind die Oldtimer zum Start (von 8 bis 9.40 Uhr) bis zur Zieleinfahrt (16.45 bis 18.25) an der Stadthalle Tuttlingen zu besichtigen. Bild: Hans Herrmann