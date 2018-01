Hondingen Landjugend Hondingen erneuert den Vorstand

Mit einem teilerneuerten Vorstand geht die Landjugend Hondingen in das neue Vereinsjahr. Auf der Generalversammlung konnten die Mitglieder eine erfolgreiche Bilanz des Vereins ziehen.

Mit einem teilerneuerten Vorstand geht die Landjugend Hondingen in das neue Vereinsjahr. Der Vorsitzende Fabian Martin gab sein Amt auf der Generalversammlung nach neun Jahren ab und wurde mit Dank und einem Präsent verabschiedet. Laura Martin und Sarah Gehringer wurden neu ins Vorstandsteam gewählt. Selina Fetscher wurde bestätigt.

Miriam Gehringer wurde neue Kassiererin, Kevin Speicher gab dieses Amt abgab. Neue Schriftführerin wurde Lena Sitte. Neu oder wiedergewählt als Beisitzer wurden Sarah Kieffer und Felix Meilhammer. Trachtenleiter bleibt Gerold Zürcher. Neuer Kassenprüfer für Benjamin Bogenschütz wird Fabian Martin. Vom Kreisvorstand überbrachte Nadine Huber Grußworte.

Schriftführerin Laura Martin berichtete über viele Unternehmungen. Fester Bestandteil sind die wöchentlichen Gruppenabende dienstags. Dazu kommen gemeinsame Unternehmungen wie Begegnungen mit Nachbargruppen und Veranstaltungen der Kreislandjugend.

Zu den Höhepunkten zählten die Teilnahme an der Kreissonnwendfeier in Brigachtal, das Kreiserntedankfest in Dauchingen sowie das Tischkickerturnier. Das Jahr war geprägt mit Veranstaltungen zum 1200-jährigen Dorfjubiläum. Kassierer Kevin Speicher berichtete über eine solide Kassenlage trotz erheblicher Ausgaben für das Anschaffen neuer Trachten.

Eine beeindruckend lebendige, erfolgreiche und von den aktiven Mitgliedern selbst organisierte Jugendarbeit läuft bei der Landjugendgruppe Hondingen. Der Verein hat 185 Mitglieder und verzeichnet damit einen leichten Zuwachs. Dem Verein ist auch eine Erwachsenen- und eine Kindertrachtengruppe angegliedert. Trachtenleiter Gerold Zürcher informierte von gemeinsamen Aktivitäten mit der Trachtengruppe Riedöschingen. Beate und Selina Fetscher sowie Karin Schwenk betreuen in der Kindertrachtengruppe 19 Kinder in zwei Gruppen. Der Trachtengruppe ist es ein Anliegen, das Brauchtum hochzuhalten. Bei den Gruppenstunden werden neue Tänze einstudiert, es wird gemeinsam gespielt, gebastelt und gesungen. Reinschnuppern dürfen Kinder ab vier Jahren.

Ortschaftsrat Benjamin Bogenschütz dankte der Gruppe, sie bereichere das Dorfleben. Organisiert werden bereits die nächsten Termine: die Black-Out-Party am 7. Februar und der Kreislandjugendtg am 7. April in Hondingen.