Blumberg Landfrauen-Programmabend in Randen: Witzig und spritzig

Landfrauen unterhalten ihr Publikum im Gemeinschaftshaus mit einem vierstündigen Programm

Vorhang auf für die Welt der Musicals hieß es beim Programmabend der Landfrauen Randen. Vorsitzende Jutta Greitmann konnte im voll besetzten Gemeinschaftshaus Musicalfiguren aller Couleur begrüßen: Cats, Grease, König der Löwen, Starlight Express, Blue Man Group – alle bekannten Musicals waren vertreten.

Ins Programm starteten vier Kinobesucher. Sie stellten ohne Worte dar, was sich im Kino allerlei Lustiges ereignen kann. Zur Musterung bestellte Oberstabsarzt Carmen Tesch einen ziemlich renitenten Anwärter alias Jutta Greitmann, um ihn dann entnervt als untauglich zu entlassen.

Lachsalven erntete Maria Weh mit ihrer Bütt über Barbaras Rhabarberkuchen. Die Landfrauen besangen ihre leidigen Probleme mit Cellulite. In einer Polizeikontrolle brachte Verkehrsrowdy Sinah Hogg die Polizisten Sandra Müller und Steffi Tesch auf die Palme und um ihre Vesperpause.

Musical-Medley

Ein Höhepunkt des Abends war der Tanz der jungen Randemer Frauen, die mit einer beeindruckenden Choreographie viele weltbekannten Musicals in einem Medley darstellten. Unter tosendem Applaus kamen sie nicht ohne Zugabe von der Bühne. Im Kramladen auf dem Randen boten die Landfrauen Claudia Tesch und Silke Neukum witzig und gekonnt kuriose Waren feil. Eine Schulklasse bewies mit vielen Pointen, wieso die Schüler in die Klasse zwei versetzt wurden. Auf der Suche nach neuen Landfrauen waren Martina Zepf und Anke Gleichauf in einem Landfrauencasting. Lena Schweigler und Jana Gleichauf wurden mit einfallsreichen Prüfungen getestet, ob sie das Zeug zu einer Randemer Landfrau haben. Diese bestanden sie mit Bravour. Zum Abschluss fegten die Landfrauen zu Footloose über die Bühne. Im Anschluss an das vierstündige Programm feierten alle Narren bei bester Stimmung zum Sound von DJ Mike.