27.04.2018 17:39 Bernhard Lutz Blumberg Klares Bekenntnis des Blumberger Gemeinderats zur Werkrealschule

Einstimmig beschloss der Blumberger Gemeinderat am Donnerstag ein Bekenntnis für den Erhalt der Werkrealschule in Blumberg. Ein CDU-Antrag wurde von Bürgermeister Markus Keller verändert. Alle Fraktionen wollen die Schulform in Blumberg behalten.